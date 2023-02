Wohnungsmarkt : Probleme mit Heizöl-Versorgung in Daun: Mieter sind besorgt und sehr verärgert

Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder vor der Wohnanlage im Stadtteil Leyen: Er hat bei der Firma, die die Häuser gehören, eine Verbesserung der derzeitigen Situation angemahnt - ohne Resonanz. Foto: Stephan Sartoris Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Nicht nur in der Gerolsteiner Wohnanlage Am Rasbach ist man auf den Unternehmer Anis Saad nicht gut zu sprechen, sondern auch in Daun. Dort beschweren sich Mieter in der Basaltstraße, dass mehrfach kein Öl geliefert worden ist. Sie fürchten, in kalten Wohnungen zu sitzen.

„Verärgerte Mieter, die zeitweise in kalten Wohnungen sitzen, weil die zuständige Wohnungsbaugesellschaft kein Öl gekauft hatte: In den Häusern in der Dauner Basaltstraße sitzt der Frust bei den Betroffenen tief“ – ein Satz aus einem Bericht im Trierischen Volksfreund vom Oktober 2005. Ein Satz, der etwas mehr als 17 Jahre später auch auf die aktuelle Situation in der Siedlung im Stadtteil Leyen zutrifft. Die vier Wohnblöcke mit 48 Wohnungen und einige gegenüber liegende Einfamilienhäuser waren einst für Bundeswehrangehörige gebaut worden, nachdem Mitte der 1960er Jahren eine Kaserne in der Kreisstadt angesiedelt worden war.

Für Waltraud Barzen ist es eine Art ein Déjà-vu-Erlebnis, denn sie wohnte schon 2005 in der Basaltstraße. Seit geraumer Zeit hat sie wieder Grund zur Beschwerde: „Im vergangenen Jahr ist sechs Mal kein Öl geliefert worden, in diesem Jahr schon zwei Mal“, berichten die 75-Jährige und weitere Mieter, die aber nicht namentlich in der Zeitung genannt werden wollen. Vor einigen Tagen sei Öl geliefert worden, 2500 Liter, die für etwa zehn Tage reichen.

Info Keine Probleme in der Mainzer Straße Die Saad Holding GmbH besitzt weitere Mietshäuser in Daun, in der Nähe der Kreisverwaltung in der Mainzer Straße. Dort werden rund 80 Wohneinheiten wie in Gerolstein mit einer Nahwärmeanlage auf Gasbasis. „Das läuft nach wie vor ohne Probleme“, schildert ein Anwohner, der seit mehr als 20 Jahre dort wohnt, die aktuelle Lage. „Bei läuft die Heizung, und hoffentlich bleibt es auch so.“

Mieter fürchten, nicht heizen zu können

Und schon geht wieder die Angst um: Wird denn so zeitig geliefert, dass ohne Unterbrechung weiter geheizt werden kann? „Meiner Kenntnis nach gibt es Öl nur noch gegen Vorkasse“, sagt Waltraud Barzen, die seit 37 Jahren im Leyen wohnt. Eine weitere Mieterin präsentiert einen stattlichen Ordner, in dem der Schriftverkehr mit dem Vermieter abgeheftet ist. „Aber grundsätzlich ist es sehr schwer, in Kontakt mit ihm zu kommen“, berichtet sie, was auch die anderen Gesprächsteilnehmerinnen bestätigen.

Adressat ist eine Firma des Unternehmers Anis Saad. Anis Saad? Ja, der Name ist mittlerweile geläufig im Kreis Vulkaneifel, genauer gesagt in Gerolstein. Dort mussten Mieterinnen und Mieter der Wohnanlage Am Rasbach, die Saad gehört, im vergangenen Jahr mehrere Monaten mit der Ungewissheit leben, ob und wie lange die Wärmeversorgung gesichert ist. Dort gibt es – anders als in der Basaltstraße in Daun – eine Gasversorgung. Bereits im Spätsommer 2022 war es zu einer kurzen Unterbrechung der für die Heizzentrale der Wohnanlage gekommen, und auch danach gab es immer wieder Probleme. Erst vor gut drei Wochen konnte verkündet werden, dass die Gasversorgung in den Gerolsteiner Wohnsiedlungen gesichert ist – zumindest vorerst. Die Eigentümergesellschaft Saad Immo hat trotz weiterhin offener Rechnungen bei den bisherigen Lieferanten einen Vertrag mit einem neuen Gasversorger abgeschlossen – dank Unterstützung der Verbandsgemeinde Gerolstein und eines Ersatzversorgers.

Ölversorgung ist das dringendste Problem

Zurück nach Daun: Die Versorgung mit Öl ist im zuletzt ja auch richtig kalten Winter natürlich das drängendste Problem für die Mieter, denn „es geht um die Gesundheit der Menschen, die hier wohnen, also vom Kleinkind bis zu Senioren“, sagt eine allein erziehende Mutter. Aber auch sonst ist sie nicht zufrieden mit der Arbeit der Hausverwaltung: „Ich habe zuletzt Schnee geschippt und Salz gestreut, weil es ja offenbar keinen Hausmeister mehr gibt.“

Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder ist schon im vergangenen Jahr über die Probleme in der Basaltstraße informiert worden. „Ich habe im Dezember eine E-Mail an die Firma geschickt, darin die aus meiner Sicht unhaltbaren Zustände geschildert und eine Klärung der Probleme angemahnt.“ Reaktion? „Keine“, berichtet Marder.