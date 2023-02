Besonderer Erholungsort : Hillesheimer Augustinerkloster wird Klosterhotel Eifel - Pächterin: „Habe Respekt, aber werde Vollgas geben“ (Fotos)

Foto: TV/Mario Hübner 13 Bilder Pächterin ist da, nun geht es an den Sanierungsendspurt

Hillesheim Neuer Name zum Neustart am 1. April: Aus dem Augustinerkloster in Hillesheim wird das Klosterhotel Eifel. Bis dahin sucht die neue Pächterin noch Personal, die Stadt kümmert sich um den Endspurt der 2,5 Millionen Euro teuren Hochwasser-Sanierung.

Offizielle Vorstellung: Gesa Rix, die neue Pächterin des Hotels Augustinerkloster, das künftig Klosterhotel Eifel heißen wird, hat sich und ihre Zukunftspläne präsentiert. In der Stadthalle des Hauses hat die Hotelmanagerin, die über langjährige Erfahrung in der nationalen und internationalen Hotellerie verfügt, nach eigenem Bekunden seit 2006 Hotels leitet und bislang ausschließlich in großen Häusern gearbeitet hat, dargelegt, wie sie das Vier-Sterne-Haus wieder in eine gute Zukunft führen will. Sie sagte: „Hier ist zwar alles etwas kleiner, dennoch wird es eine Mammutaufgabe. Ich habe Respekt vor der Aufgabe, freue mich aber sehr auf die Herausforderung. Auf jeden Fall möchte ich am 1. April öffnen.“

Übernahme in Hillesheim mit Pacht-Kauf-Modell: Aktuell (seit 2017) leitet sie noch ein Haus in Erfurt, der Kontakt in die Eifel besteht aber bereits seit zwölf Jahren, da sie gemeinsam mit ihrem Partner in Wiesbaum wohnt. Nach den vielen Standortwechseln im In- und Ausland habe sie jedoch geplant, künftig mehr Zeit in der Eifel zu verbringen. Da sei es ein glücklicher Zufall gewesen, als die Vertreter der Stadt Hillesheim vor rund zwei Jahren an sie herangetreten seien. Die Gespräche gipfelten schließlich im Notarvertrag, der ein Pacht-Kauf-Modell beschreibt. Darin haben sich die Parteien auf einen Pachtkauf geeinigt, der eine Pachtzeit bis zu zwei Jahren mit anschließender Kaufpreiszahlung und Eigentumsübergang vorsieht. Der Kaufpreis beträgt 1,6 Millionen Euro. Zudem ist die Stadt während der Pachtzeit am Gesamtumsatz des Hauses beteiligt. Gesa Rix sagte: „Zwei Jahre sind echt stramm, um die Kunden zu überzeugen, nachdem durch Corona und die Flut hier lange Zeit nichts mehr passiert ist. Aber ich bin zuversichtlich und werde Vollgas geben. Und hoffe, dann die nötigen 3,50 Euro für den Kauf zusammenzubekommen.“

Extra Ausstiegsklausel vereinbart In dem Pacht-Kauf-Vertrag über das Klosterhotel Eifel (ehemals Augustinerkloster) ist laut Stadtbeigeordnetem Gerald Schmitz eine Ausstiegsklausel enthalten. Demnach habe die Pächterin die Möglichkeit, vor dem Kauf auszusteigen. Unter welchen Bedingungen, wurde nicht konkretisiert. Schmitz: „Falls es wirklich dazu kommt, wovon ich nicht ausgehe, steht die Stadt gut da, denn das Hotel ist generalsaniert, zudem haben wir – anders als bisher – Einblick in die Bücher und können somit mit dem Haus gut an den Markt gehen.“ Gesa Rix betonte zudem: „Für mich kommt es überhaupt nicht infrage auszusteigen. Ich will das schaffen.“ Der Vertrag sieht einen Pachtkauf mit einer Pachtzeit von bis zu zwei Jahren (bis Ende 2024) mit anschließender Kaufpreiszahlung und Eigentumsübergang vor. Der Kaufpreis beträgt 1,6 Millionen Euro.

Stadtbürgermeisterin Gabriele Braun: „Wir blicken mit Erleichterung zurück und schauen voller Vorfreude in die Zukunft. Die Stadt hat mit Frau Rix eine Käuferin gefunden, die ihr ganzes Berufsleben lang mit großer Leidenschaft in der Hotelbranche tätig war.“ Gerald Schmitz, Erster Beigeordneter der Stadt Hillesheim, fügte hinzu: „Ebenfalls wichtig: Wir haben weiterhin im Vertrag vereinbart, dass das Gebäude mindestens zehn Jahre lang als Hotel und Restaurant betrieben werden muss.“ Er sieht den Vertrag als eine „Win-Win-Situation“: „Es entfällt nicht nur die jährliche Belastung von mindestens 100.000 Euro aus dem vorherigen Pachtvertrag.

Durch die Einnahmen aus Pacht, Umsatzbeteiligung und Verkauf wird die Stadt annähernd schuldenfrei. Damit können wir uns wieder auf unsere Hauptaufgaben konzentrieren.“ Zugleich leiste die Stadt mit dem Verkauf des Hauses zu einem „fairen Preis“ einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschafts- und Tourismusförderung.

Neue Hotelchefin des Hotels Augustinerkloster in Hillesheim hat große Pläne: Auf die Frage, wie sie das Haus erfolgreich führen wolle, sagte die Hotelmanagerin: „Ich möchte nicht nur das Haus den Menschen als besonderen Erholungsort, als Haus mit gutem Schlafkomfort und tollem Essen nahebringen, sondern die ganze Eifel – ein Landstrich mit großartiger Landschaft, mit tollen Plätzen zum Innehalten und genießen, aber eben auch für Bewegung in der Natur.“ Auch gehe es ihr darum, das Tagungsgeschäft wieder anzukurbeln. Schließlich verfügt das Haus über vier Tagungsräume – und die Köln-Bonner-Großregion mit ihren vielen großen Firmen sei nicht weit. „Da werden auch bereits erste Gespräche geführt“, teilte Gesa Rix mit.

Um erfolgreich zu sein, wolle sie auch mit lokalen und regionalen Akteuren zusammenarbeiten. Beispielsweise habe sie bereits Gespräche mit Frank Reuter von der Touristik GmbH Gerolsteiner Land sowie Verleger Ralf Kramp geführt. Und selbst eine Zusammenarbeit mit dem benachbarten Krimihotel, das vom ehemaligen Augustinerkloster-Pächter Bernd Gutjahr geführt wird, mit dem die Stadt im Clinch lag, kann sich Gesa Rix vorstellen: „Was früher hier war, interessiert mich nicht. Ich will, wie im Privaten auch, eine gute Nachbarschaft und einen vernünftigen Umgang. Und wenn wir beispielsweise mal überbucht sind, suche ich Alternativen. Da liegt es doch nahe, dass ich nebenan anfrage.“

Auch für die Stadt sei die Ankündigung, mit lokalen Akteuren zusammenarbeiten zu wollen, wichtig. So betonte die Stadtbürgermeisterin: „Ein Haus, das historisch und räumlich so dicht eingebettet in das lokale Geschehen ist, kann man nur erfolgreich in eine aussichtsreiche Zukunft führen, wenn man eine gute Zusammenarbeit aller Kräfte vor Ort pflegt. Das stand für uns bei der Suche deutlich im Vordergrund.“