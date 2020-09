Kommunalpolitik : Thema Wohnmobilstellplatz vertagt

Im Bereich unterhalb des Bahnhofs soll ein Neubaukomplex mit einer Waschstraße, einem Fitnessstudio und einer Physiotherapiepraxis entstehen. Der Stadtrat hat jetzt die dazu notwendige Änderung des Bebauungsplans angeschoben. Foto: TV/Mario Hübner

Daun Der Stadtrat Daun treibt die Bebauung unterhalb des Bahnhofs voran. Die Frage, wer am Hotzendrees einen Wohnmobilplatz errichten und betreiben darf, wurde vertagt, weil sich ein zweiter potenzieller Investor gemeldet hat.

Der Stadtrat Daun hat in seiner jüngsten Sitzung im Forum Daun gleich mehrere Projekte angeschoben, über die zum Teil schon seit Jahren gesprochen wurde. Hier ein Überblick:

Bahnhofsareal: Einstimmig hat der Stadtrat beschlossen, den bisherigen Bebauungsplan „Bahnhof Daun“ so zu ändern, dass das geplante Vorhaben des aus Daun stammenden und in Heidelberg lebenden Investors Christoph Slabik realisiert werden kann. Er hatte das Areal unterhalb des Bahnhofs von der Stadt gekauft, nachdem geklärt war, dass die Fläche bebaubar ist. Entstehen soll in dem künftigen Gewerbegebiet ein großes zweigeschossiges Gebäude (mit der Fassade zur Umgehungsstraße hin). In dem sollen unter anderem eine Indoor-Autowaschstraße, ein Fitness-Studio und Räume für eine Physiotherapiepraxis untergebracht werden. Sämtliche Planungs-, Bau- und Erschließungskosten übernimmt der Investor.

Slabik zeichnet in seiner Heimatstadt bereits für die Ansiedlung des Drogerie- und des Baumarkts sowie für den Umzug des Hit-Markts in die Mehrener Straße verantwortlich.

Zudem wurde beschlossen, die marode Mauer am Fußweg zur Eselsbrücke zu erneuern. Kostenpunkt: rund 100 000 Euro. Stadtbürgermeister Friedhelm Marder (CDU) sagte. „Ich denke, dass wir diesen Monat noch anfangen können.“

Wohnmobilstellplatz: Das Thema ist alt: Gesucht und geprüft wurden in den vergangenen Jahren schon etliche Standorte für einen Wohnmobilstellplatz in Daun. Bereits 2010 wurde neun Standorte nach festgelegten Kriterien näher untersucht. Dazu zählte auch das Gelände am Hotzendrees, das nach dem Areal am Rosenberg (wo nun eine Senioren-WG geplant ist) am zweitbesten abschnitt, weil: nah gelegen an der Umgehungsstraße, nah an der Innenstadt und an der Lieser, der Anschluss ans Wasserleitungsnetz und an den Kanal problemlos. Laut Verwaltung müssten zwar die Hochwasserproblematik und die Belange des Naturschutzes genau unter die Lupe genommen werden, da die bisherigen Untersuchungen zehn Jahre alt sind, aber „grundsätzlich bestehen dazu keine Bedenken aus heutiger Sicht“, so Bauamtsmitarbeiter Norbert Saxler.

Einstimmig bei einer Enthaltung hat der Stadrat nun die Planung begrüßt und die Verwaltung beauftragt, baurecht zu beschaffen. Dazu muss der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Denn: Die Menschen, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, sind in der Regel gut betucht und bringen Geld in die Kommunen. Und wohl auch wegen Corona erlebt die Branche derzeit eine echten Boom: Es gibt einen Rekord an Neuzulassungen von Wohnmobilen und Caravans im ersten Halbjahr 2020.

Die Frage, wer den Platz auf eigene Kosten errichten und betreiben darf, ist allerdings noch offen. „Wir haben die Entscheidung vertagt, weil sich ein zweiter Bewerber vorgestellt hat. In der nächsten Stadtratssitzung soll die Entscheidung fallen“, sagte Stadtbürgermeister Friedhelm Marder (CDU). Bei dem Interessenten handelt es sich nach TV-Informationen um den Dauner Unternehmen Matthias Meyer, selbst passionierter Wohnmobilist, und seinen Kollegen Dieter Schneider. Meyer sagte dem TV: „Ja, wir haben eine Bewerbung abgegeben und sind gerade dabei, eine Präsentation zu erstellen.“ Zwischen 40 und 50 Premium-Stellplätze will er schaffen, die genaue Zahl sowie das Investitionsvolumen hänge von den Rahmenbedingungen ab, die die Stadt vorgebe. Auf die Frage, wieso sie den Zuschlag bekommen sollten, sagte Meyer: „Weil wir zwei Dauner sind. Außerdem bin ich selber Wohnmobilist und bereits seit zwölf Jahren in ganz Deutschland und Europa unterwegs. Ich kenne mich aus und weiß, worauf es ankommt.“

Bereits zuvor hatte sich Niklas Butzen als Interessent bei der Stadt gemeldet. Er bertreibt gemeinsam mit seiner Mutter Heike den in diesem Jahr eröffneten und gut gebuchten Wohnmobilpark in Schalkenmehren. Seine Vorstellung: Auf dem Areal am Hotzendrees könnten bis zu 45 Stellpätze entstehen, bewirtschaftet über ein modernes, kontakt- und bargeldloses System.

Im Rat findet das Vorhaben Wohnmobilstellplatz großen Anklang. So sagte Julia Gieseking (SPD) stellvertretend: „Wir sind uns alle einig, dass der Stadt ein Wohnmobilstellplatz guttun würde, da er Menschen und Geld in die Stadt bringt.“

Wenn alles reibungslos läuft, könnte 2022 nach vielen Anläufen tatsächlich ein Wohnmobilstellplatz in Daun in Betrieb gehen.

Schwimmbadpreise: Und dann diskutierte der Stadtrat auch noch über die Schwimmbadpreise. Einstimmig legimierte der Rat nachträglich die vom Stadtvorstand wegen der Corona-Auflagen angehobenen Eintrittspreise – beispielsweise für das Einzelticket von 3,50 auf 5 Euro. Der Rat war aber auch einhellig der Meinung, dass diese Preise nicht automatisch für die nächste Saison festgelegt werden sollen. Die Fraktionen waren sich einig, dass dies erst im nächsten Jahr, kurz vor der Saison 2021, erfolgen solle, wie Dieter Oster (CDU), Julia Gieseking (SPD) und Ralf Berlingen (FDP) unisono betonten. Ausnahme: Der Rat begrüßte den Vorschlag, künftig keine Ganzjahreskarten, sondern fortan nur noch Saisonkarten auszugeben.

Standort gefunden: Die Stadt will im Bereich des Hotzendreeses einen Wohnmobilstellplatz errichten lassen. Foto: TV/Mario Hübner

Die Freibadpreise für 2021 sollen erst im März beschlossen werden. Foto: TV/Mario Hübner

Auch die Mauer am Fußweg zur Eselbsbrücke lässt die Stadt sanieren. Foto: TV/Mario Hübner