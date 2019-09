Von einem ehemaligen Natobunker in Traben-Trarbach sollen Kriminelle internationale Hackerangriffe gesteuert haben. Foto: dpa.

Traben-Trarbach Großeinsatz der Spezialeinheit GSG 9 und insgesamt 650 Einsatzkräften bei einem ehemaligen Natobunker in Traben-Trarbach: Von dort sollen Hackerangriffe auf Kunden der Telekom gesteuert worden sein. Auch sollen Webseiten betrieben worden sein, über die weltweit illegal Waffen und Drogen verkauft und auch Kinderpornografie verbreitet worden sein sollen.

Bei dem Einsatz gestern Abend waren 650 Einsatzkräfte beteiligt, darunter auch die Spezialeinheit GSG 9. Festnahmen gab es unter anderem in einem Restaurant in Traben-Trarbach.

Die dunkle Seite des Netzes - Was ist das Darknet?

9.15 Uhr: Die Ermittlungen dauerten fast fünf Jahre. Am Donnerstagabend schlugen die Ermittler zu. Sie nahmen 7 Verdächtige fest, die in einem ehemaligen Natobunker in Traben-Trarbach ein Rechenzentrum betrieben haben sollen. Gegen insgesamt 13 Verdächtige wird ermittelt.