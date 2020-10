Politiker : Warum Malu Dreyer im Trierer Dom von Hoffnung spricht

Premiere im Trierer Dom: Ministerpräsidentin Malu Dreyer eröffnete die neue Veranstaltungsreihe des Bistums. Foto: Roland Morgen

Trier Die Ministerpräsidentin hält zum Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe in Trier eine Rede über Herausforderungen in Zeiten der Corona-Pandemie und wie sich die Bürger und die Regierung verhalten sollen, um diese zu bewältigen. Warum es dabei viel um Hoffnung geht.

Dürften Frauen in der katholischen Kirche Diakoninnnen oder Priesterinnen werden, könnte sich Malu Dreyer den Kurs, wie man eine gute Predigt hält, sparen. Zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe im Trierer Dom spricht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Freitagabend unter anderem über die Bergpredigt, deren Inhalt sie gerade in schwierigen Zeiten immer wieder ermutige. Oder den 1635 in Trier verstorbenen Philosophen und Theologen Friedrich Spee, der nicht nur Pestkranke pflegte, bis er sich selbst infizierte und starb, sondern auch Kirchenlieder schrieb, die 400 Jahre später noch Hoffnung auf eine gute Zukunft vermitteln.

Eine gute halbe Stunde lang redet Dreyer an diesem Abend in der riesigen Trierer Bistumskirche - vor nur 75 Zuhörern. Mehr lassen die Veranstalter aus Corona-Schutzgründen nicht zu. „Dieser Ort erinnert uns daran, dass Menschen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder vor existenziellen Bedrohungen gestanden und die Hoffnung dennoch nicht verloren haben“, spannt Dreyer den Bogen zwischen dem grassierenden Virus und der Bistumskirche. Die Hoffnung auf eine gute Zukunft sei nicht nur eine biblische, sondern auch eine zutiefst politische Haltung.

Extra Nach Dreyer kommen Henn und Ackermann Der Vortrag von Malu Dreyer war Auftakt einer neuer Veranstaltungsreihe mit dem Titel „DomWort“, die künftig monatlich fortgesetzt werden soll. Initiiert ist sie vom Domkapitel und dem Generalvikariat. Am Freitag, 20. November, geht Professor Wolfram Henn der Frage nach: „Leben mit dem Virus – welche Schranken sind unserem Handeln gesetzt?“ Henn ist Mitglied des Deutschen Ethirates. Am 4. Dezember spricht Bischof Stephan Ackermann über „Virus, Visionen, Wirklichkeiten – mit Gott durch turbulente Zeiten“.

Die Mainzer Regierungschefin wirbt an diesem Abend um Verständnis für die coronabdedingten Einschränkungen, die ab Montag auch landesweit noch einmal verschärft werden. „Wir haben jede Maßnahme genau abgewogen und binden alle ein, die betroffen sind“, sagt Dreyer. Ihr persönlich sei es wichtig, in jeder Phase der Pandemie genau zu erklären, was die Regierung tue und was sie leite. „Kommunikation ist sehr wichtig, wir brauchen den Rückhalt der Bevölkerung.“

Lesen Sie auch Coronavirus : Malu Dreyer droht in Trier Corona-Verharmlosern und Verschwörungstheoretikern

Die SPD-Politikerin äußert zugleich Verständnis für die Kritiker des gegenwärtigen Kurses. Die öffentliche Debatte, das Ringen um Maßnahmen, Streit und Demonstrationen seien notwendige Elemente einer Demokratie und gehörten auch und gerade in Corona-Zeiten dazu. Wer aber grundlegende Erkenntnisse über das Corona-Virus verleugne oder bestimmte Gruppen zu Schuldigen erkläre, verabschiede sich aus dem Meinungsstreit, den eine Demokratie brauche. „Hass und Hetze sind in keiner Form gerechtfertigt und werden mit aller Schärfe geahndet“, kündigt Dreyer an und zieht Parallelen zwischen aktuell verbreiteten antisemitischen Verschwörungstheorien und dem Mittelalter, als die Juden verantwortlich für die Pest gemacht worden seien. Auch Sinti und Roma seien derzeit verstärkt Anfeindungen ausgesetzt.

Nach Meinung Dreyers zeigt die Corona-Krise aber auch die Stärke einer Solidargemeinschaft. Bund und Länder hätten milliardenschwere Nachtragshaushalte verabschiedet, um die Folgen der Pandemie abzufedern und gezielt in Zukunft zu investieren. Die Zukunft nach Corona sei nicht die Erfüllung einer düsteren Prognose, „sondern wir haben sie in der Hand und können sie aktiv gestalten“.