Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Werden Beschuldigte mehr geschützt als Opfer?

Der im Februar 2016 wegen Mordes an der Trierer Schülerin Laura-Marie verurteilte Nachbar während des Prozesses am Trierer Landgericht. Foto: Friedemann vetter (Ve._), Friede

Trier Bei Vernehmungen könnte künftig deutlich weniger herumkommen. Die Ermittlungen könnten durch eine neue Regelung erschweren. Das kritisiert ein Trierer Mordermittler.

Die demnächst fünf Jahre zurückliegende grausame Tat schockierte im März 2015 eine ganze Region: Am Rand eines Fußwegs in Trier-Nord wird die Leiche einer 16-jährigen Schülerin entdeckt. Laura-Marie wurde erstochen, bevor der Gewaltverbrecher den Leichnam angezündet hat. Als Täter wird später ein damals 24-jähriger Mann überführt, der in der Nachbarschaft der jungen Frau wohnt. Der Mann war von den Ermittlern der Trierer Mordkommission zuvor als Zeuge befragt worden – wie auch viele andere junge Leute aus dem Umfeld des Opfers.

Nachdem ein erfahrener Fahnder den 24-Jährigen eine Zeitlang befragt hatte, bekam er den Verdacht, dass der Nachbar etwas mit dem Tod der jungen Frau zu tun haben könnte. Der junge Mann wurde nach Angaben des Ermittlers belehrt, dass er jetzt nicht mehr als Zeuge, sondern als Beschuldigter vernommen würde, die Aussage verweigern und einen Verteidiger hinzuziehen könne. Darauf habe der Tatverdächtige aber verzichtet, erinnert sich der Ermittler. Etwa zwei Stunden später habe der Beschuldigte nicht nur eingeräumt,. Laura-Marie getötet zu haben, sondern er zeigte den Kripobeamten auch noch die Stelle, wo er das Tatmesser weggeworfen hatte, und den Container, in dem er seine Kleidung entsorgt hatte.

Glaubt man dem Chef der Trierer Mordkommission, Christian Soulier, wäre so etwas heute kaum noch möglich. Grund ist eine gesetzliche Neuregelung, die zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Danach ist bei schweren Straftaten jetzt schon vor der ersten Vernehmung ein Pflichtverteidiger beizuordnen. Im Fall Laura-Marie hätte demnach ein Anwalt informiert werden müssen, nachdem der zunächst als Zeuge gehörte Nachbar selbst in Verdacht geriet, etwas mit dem Tod der 16-jährigen Schülerin zu tun zu haben.

Was der Verteidiger dem Beschuldigten dann als erstes geraten hätte, steht auch für den Trierer Oberstaatsanwalt Thomas Albrecht fest: Mund halten und nichts sagen. Denn wer nichts sagt, sagt eben auch nichts, was ihm später womöglich zum Verhängnis werden kann. „Schweigen ist Gold“, lautet daher in vielen Fällen der erste Verteidiger-Ratschlag an die einer Straftat verdächtigten Klienten.

Dabei wissen erfahrene Ermittler wie der Chef der Trierer Mordkommission, Christian Soulier, dass gerade in einer ersten Vernehmung die mitunter besten Ergebnisse erzielt werden können. „Es ist eine uralte Erkenntnis, dass die erste Vernehmung die authentischste Vernehmung überhaupt ist“, sagt Soulier, der auch Landesvorsitzender der Kripo-Gewerkschaft BDK ist.

An Beispielen mangelt es dem Kriminalisten nicht. Als vor 37 Jahren in Trier die Studentin Mutsuko Ayano ausgeraubt und getötet wurde, tappten die Ermittler erst einige Zeit im Dunkeln. Nachdem ein ähnlicher Fall in Bayern passiert ist, fahren die Trierer Mordermittler nach Regensburg, um mit dem Tatverdächtigen zu sprechen. Zwei Stunden dauert die Vernehmung, bis der Verdächtige schließlich auch den Raubmord an der jungen Japanerin gesteht: „Joa, ich woar’s!“, sagt er dem damaligen Chef der Trierer Mordkommission, Bernd Michels. Ein Verteidiger war bei dem Gespräch nicht dabei.

Auch das wäre nach der gesetzlichen Neuregelung nicht mehr möglich. Ohne einen Anwalt an der Seite des Beschuldigten könnten die Nachfolger von Bernd Michels und dessen Kollegen heute keine derartige Vernehmung mehr machen. Mit dem Ergebnis, dass die Aufklärung von gerade schweren Straftaten deutlich schwieriger werden, sagen nicht nur Trierer Ermittler. „Wir werden deutlich weniger Geständnisse, Lebensbeichten und Spontanäußerungen als früher bekommen“, meint auch Carola Jeschke vom schleswig-holsteinischen Landeskriminalamt.

Der Trierer Kripobeamte Christian Soulier glaubt, dass im Gegenzug der personelle und organisatorische Ermittlungsaufwand deutlich zunehmen wird, wenn die ausbleibenden Erkenntnisse aus Vernehmungen anders erlangt werden müssten. Der Gewerkschafter sagt, dass seit Jahresbeginn die Vernehmungen von Verdächtigen schwerer Straftaten auch gefilmt werden müssen. Neben dem Pflichtverteidiger „beides Schutzregeln für den Beschuldigten“, sagt Soulier, der kritisiert, dass dadurch der gern zitierte Opferschutz „ein Stück weit mit Füßen getreten“ werde.