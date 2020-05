Kostenpflichtiger Inhalt: Glücksspiel : Wie Rheinland-Pfalz Süchtige aus der Spielhalle fernhalten möchte

Trier Das Land verschärft die Auflagen für Spielhallenbetreiber. Süchtige sollen in Zukunft zentral gesperrt werden. Welcher Betreiber nicht mitmacht, wird geschlossen.

Für Glücksspielsüchtige werden die Hürden in Rheinland-Pfalz ab heute ein Stück höher: Mit Wiedereröffnung der Spielhallen wird landesweit die zentrale Spielersperrdatei Oasis eingeführt. Alle rheinland-pfälzischen Spielhallen müssen nach einer Mitteilung der für die Glücksspielaufsicht zuständigen Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion an das System angeschlossen sein. Wer sich nicht beteilige, werde geschlossen.

Bislang werden Sperrlisten in rheinland-pfälzischen Spielhallen nur lokal geführt. Ist ein Spielsüchtiger in einem Spielsalon gesperrt, kann er in einem anderen Salon trotzdem sein Geld verspielen. Durch die zentrale Sperrung wird das künftig nicht mehr möglich sein, denn in jeder Spielhalle muss das Personal die Ausweise der Besucher überprüfen. Wer bei Oasis registriert ist, fällt somit auf.

„Eine sehr gute Entscheidung“, kommentiert der Trierer Suchtberater Andreas Stamm die landesweite Einführung der Sperrdatei, über die jahrelang diskutiert worden sei. Nach Angaben des Leiters der Beratungsstelle „Die Tür“ gibt es in der Region mehrere Tausend Spielsüchtige. Jeder von ihnen verspiele durchschnittlich 500 Euro im Monat, manche deutlich mehr, andere weniger. „Spielhallen leben von süchtigen Spielern“, sagt Stamm. Umso wichtiger seien daher zentrale Sperren.

In den meisten Fällen geht die Initiative dazu nach Angaben des Suchtexperten von den Spielern selbst aus. Sind sie erst einmal gesperrt, kommt ihr Name nicht mehr so einfach aus der Datei heraus. Laut Stamm liegt die Mindestsperrzeit bei einem Jahr.

Und trotzdem kann man Oasis leicht umgehen. Denn in vielen Bundesländern gibt es die Spielersperrdatei gar nicht. So müssen spielsüchtige Rheinland-Pfälzer nur ins benachbarte Saarland fahren, wenn sie der Sperre daheim entfliehen wollen. Eine Forderung von Suchtberater Andreas Stamm lautete daher, Oasis auf ganz Deutschland auszudehnen. Zudem müssten unter die Regelung auch Gaststätten oder Imbissbuden fallen, in denen Spielgeräte aufgestellt seien.