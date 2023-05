Basketball-Geschäftsführer im Interview Neue Trainer, mehr Zuschauer: So wollen die Gladiators Trier zurück in die Erfolgsspur!

Trier · Was versprechen sich die Römerstrom Gladiators von Trainer-Rückkehrer Don Beck? Was wird aus dem bisherigen Cheftrainer Jermaine Bucknor? Was lief mies, was muss besser werden? Die Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz und Andre Ewertz beziehen im TV-Interview Stellung. Für die Fans haben sie eine gute Nachricht.

16.05.2023, 14:18 Uhr

Die Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz und Andre Ewertz. Foto: Simon Engelbert Foto: Gladiators Trier/Simon Engelbert

Ein erfahrener Rückkehrer (Don Beck), ein junger „Co" mit viel Potenzial (Jacques Schneider) – und noch viele Fragezeichen beim Gladiators-Kader für die nächste Saison: Die Geschäftsführer Achim Schmitz und Andre Ewertz sprechen im Interview mit Andreas Feichtner über den Umbruch nach einer enttäuschenden Saison. Sie sagen, ob Jermaine Bucknor eine Zukunft in Trier haben könnte und wie in der nächsten Saison die Ticketpreise aussehen sollen.