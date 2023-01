Was am Basketball-Klassiker neu ist : Gladiators fahren mit Rückenwind und vielen Fans nach Gießen

INFO

(AF) Eine richtig schwierige Aufgabe - darauf dürfen sich die Gladiators am Sonntag beim Gastspiel in Gießen einstellen (16 Uhr). Der Bundesliga-Absteiger, aktuell Tabellenvierter, ist vor allem in der heimischen Osthalle eine Macht – dort gab es in acht Spielen sieben Siege. Der Unterschied zu den Trierern auf Platz neun ist aber nicht groß: Sollten die Gladiators ihre Erfolgsserie auch in Hessen fortsetzen, wären sie von der Anzahl der Siege gleichauf mit den 46ers. Aufpassen müssen die Gladiators auf den serbischen Power Forward Stefan Fundic (16 Punkten und fast zehn Rebounds pro Spiel). Flügelspieler Justin Martin und Point Guard Jordan Barnes bringen es auf einen ähnlich hohen Punkteschnitt. Gladiators-Cheftrainer Pascal Heinrichs will nach dem souveränen Jahresauftakt zu Hause gegen Leverkusen (102:82) gerne auch in Gießen die eindrucksvolle Serie (sieben Siege i Folge) fortsetzen: „Gießen hat viele erfahrene Spieler im Team, vor allem mit ProA-Erfahrung. Dazu kommt natürlich noch ein sehr erfahrener Trainer (Anm.: Branislav Ignjatovic). Sie spielen insgesamt sehr abgezockt, trotzdem glauben wir, dass wir mit unseren Fans im Rücken das Spiel schnell machen und hohen Druck aufbauen können“, kündigt Heinrichs an. Dazu müsse sein Team das Trio Barnes, Martin und Fundic defensiv in den Griff bekommen. Schon am Mittwochabend steht dann für die Gladiators das nächste Duell mit einem der Topclubs der Liga an – dann ist Rasta Vechta zu Gast in der Arena (19.30 Uhr). Das Spiel wurde vorverlegt, weil am geplanten Termin am ersten Februar-Wochenende in der Arena die Davis Cup-Partie Deutschland gegen die Schweiz ausgetragen wird.