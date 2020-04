Trier Im Frühling 2015 meldete der frühere Basketball-Bundesligaclub TBB Trier Insolvenz an. Nun ist ein früherer Vorstand des Vereins zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Als Vorstand der Treveri Basketball AG, so hieß es im vergangenen Herbst vonseiten des Gerichts, habe der Angeklagte erst am 20. März 2015 Insolvenzantrag gestellt, obwohl das Unternehmen seit Ende Oktober 2014 zahlungsunfähig gewesen sei. Zwischen November 2014 und Februar 2015 habe er zudem in neun Fällen Arbeitnehmeranteile in Höhe von insgesamt mehr als 30 000 Euro nicht an die gesetzlichen Krankenkassen abgeführt. Außerdem bestehe der „Vorwurf der Verschleierung der bereits im Jahresabschluss per 30. Juni 2014 objektiv vorhandenen bilanziellen Überschuldung durch rechtsgrundlose Einbuchung angeblich bestehender Forderungen in Höhe von circa 300 000 Euro“.