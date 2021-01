Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Marco van den Berg : „ ... dann können wir sehr gefährlich sein“

Gladiators-Coach Marco van den Berg. Foto: TV/Hans Krämer

Interview Trier Der Gladiators-Coach Marco van den Berg spricht im Interview über die bisherige Saison, den Traum von Bundesliga-Basketball in Trier und darüber, was passieren muss, damit sein Team in dieser Saison Meister werden kann.