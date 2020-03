Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : Der Gladiators-Kapitän geht von Bord: Simon Schmitz beendet Karriere

Foto: HANS KRAEMER

Trier Fünf Jahre lang hat Simon Schmitz für die Römerstrom Gladiators Trier in der 2. Basketball-Bundesliga gespielt. Nun beendet der 30-Jährige seine Karriere. Ein Blick zurück, der im Freibad beginnt.

Es war im Sommer 2015, als Simon Schmitz auf der Wiese in einem Bayreuther Freibad lag. Er genoss das Wetter, das Wasser, da klingelte plötzlich sein Handy. Als er abnahm, war da diese Männerstimme, die er kannte, aber so lange schon nicht mehr gehört hatte, und die ihm nun entgegenflötete: „Hey Simon, weißt du was? Wir arbeiten ab jetzt wieder zusammen.“ Auch fünf Jahre später, Mitte März 2020, muss Simon Schmitz noch herzlich lachen, wenn er davon erzählt.

Lachen tut gut. Insbesondere in diesen Tagen. Auch wenn die Geschichte nicht nur aus fröhlichen Aspekten besteht. Denn Anlass für diesen Text ist zunächst einmal ein Ende, kein freiwilliges, ein verletzungsbedingtes: Simon Schmitz, der langjährige Kapitän von Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier, geht von Bord und beendet seine Laufbahn mit sofortiger Wirkung. Das hat der 30-Jährige nun offiziell bestätigt.

Info All denjenigen, die die Gladiators mit Hilfe eines virtuellen Tickets unterstützen möchten, teilt der Club Folgendes mit: „Wer uns helfen und ein personalisiertes Ticket kaufen möchte, überweist bitte mindestens 30€ auf dieses Treuhandkonto: Volksbank Trier, König Rechtsanwälte – Fanaktion Gladiators, DE20 5856 0103 0052 7545 43. Wichtig: Nennt Euren Namen und Eure E-Mail-Adresse als Verwendungszweck, damit wir Euch Eure Tickets zuschicken können. Gerne könnt Ihr auch als Einzelperson ein „Gruppenticket“ kaufen, also ein beliebiges Vielfaches von 30€ (etwa 60€, 120€, 300€ oder einen Betrag nach Wahl) spenden.

Der Grund: Knochen-Ödem und Knorpelschaden im Sprunggelenk, was ihn bereits seit Herbst außer Gefecht gesetzt hatte und ihn jetzt zu folgender Erkenntnis zwingt: „Es macht keinen Sinn mehr, ich werde kein Spiel mehr machen.“ Nachdem er vor Wochen noch einmal versucht habe, auf dem Laufband zu joggen, danach jedoch tagelang vor Schmerzen nicht mehr richtig gehen konnte, sei die Entscheidung endgültig gefallen.

„Eigentlich wollte ich zumindest im letzten Haupt­runden-Heimspiel gegen Quakenbrück nochmal mit meinem Sohn Louis einlaufen und mich so von allen verabschieden. Doch durch den Saisonabbruch ist das jetzt natürlich hinfällig“, erzählt Schmitz. Er hoffe jedoch sehr, den Fans in den kommenden Monaten noch offiziell Tschüss sagen zu können. Denn: „Ich bin mir sicher, dass die Gladiators diese schwierige Phase aktuell gemeinsam mit den Fans und den Sponsoren überstehen und es danach weitergeht.“

Wie es für den 30-Jährigen nun weitergeht, steht derweil schon fest: Erstmal heißt’s, Söhnchen Louis bespaßen, während seine Frau in Trier als Juristin tätig ist. In naher Zukunft sei es dann der Plan, zurück in Richtung Heimat zu ziehen. „Wir haben vor, in oder um Landau ein Haus zu bauen oder zu renovieren.“ Schmitz, der ein abgeschlossenes International-Business-Studium in der Tasche hat, will sich in Richtung freier Wirtschaft begeben. Plan sei dabei unter anderem, mit einem Freund nebenberuflich ein eigenes Beratungsunternehmen für Basketballspieler zu gründen. „Ziel soll es sein, den Jungs bei Fragen wie ,Wie baue ich mir neben der Karriere ein zweites Standbein auf’ und bei bürokratischen Hürden zu helfen“, berichtet der frühere Bundesligaspieler.

Doch egal, wohin es ihn in Zukunft ziehen werde, betont der Aufbauspieler, eins stehe fest: „Ich werde die Zeit in Trier niemals vergessen.“ Sie habe ihn „unglaublich“ geprägt. „Wenn ich daran zurückdenke, wie wir unser erstes Heimspiel 2015 vor nur 1300 Zuschauern gegen Baunach bestritten haben und wie sich das in den folgenden Jahren entwickelt hat, dann ist das schon echt beeindruckend.“

Doch da war noch mehr, was den gebürtigen Berliner während seiner Gladiators-Zeit beeindruckt hat. Zum Beispiel:



Das emotionalste Spiel: „Das war ohne Frage Playoff-Viertelfinale Nummer vier gegen Heidelberg in der Saison 2017/18.“ Damals liegt Trier drei Minuten vor dem Ende noch deutlich hinten (73:82). Doch dann dreht Simon Schmitz auf, bringt seine Gladiatoren ins Spiel zurück und verwandelt in den Schlusssekunden eiskalt die entscheidenden Freiwürfe zum hauchdünnen 89:88-Heimsieg. Trier gewinnt wenige Tage später auch Spiel fünf in der Kurpfalz und zieht ins Halbfinale ein. „Ich habe Heidelbergs Trainer Branislav Ignjatovic ein paar Wochen nach dem Spiel auf der Hochzeit von Philipp Heyden in Bayreuth wieder getroffen. Er war immer noch fix und fertig, konnte es nach wie vor nicht fassen.“



Der bitterste Moment: „Das war mit Sicherheit in der vergangenen Saison die 55:95-Heimpleite gegen Hanau. Es lief wirklich nichts zusammen. Es hat richtig wehgetan, so hoch zu verlieren und dann auch noch gegen den Tabellenletzten.“



Der verrückteste Teamkollege bei den Gladiators: „Also dazu gehörten auf jeden Fall Brandon Spearman und Chase Adams – Chase war mit Sicherheit der – wie drückt man das am besten aus – verbal Aktivste in der Kabine.“ Generell habe es aber nicht allzu viele wirklich ausgeflippte Typen im Kader gegeben. „Wir hatten ja beispielsweise auch nie fünf oder sechs Amerikaner, die nur ein Jahr da waren und dann weitergezogen sind. Die meisten sind stets für mehr als eine Saison geblieben – das machte das Team auch aus, wir waren mehr als Teamkollegen. Wir sind zu Freunden geworden.“

Ja, und dann war da ja noch der eingangs beschriebene Anrufer aus dem Freibad. Sein Name: Marco van den Berg. Einige Jahre bevor sich Simon Schmitz und der Trainer an der Mosel wiedertrafen, hatten die beiden bereits bei Bundesligist Bayreuth zusammengearbeitet. Als sich van den Berg dann im Sommer 2015 für den Trainerposten bei den Gladiators entschied, lag Schmitz‘ Unterschrift bei den Gladiatoren schon ein paar Tage zurück. „Alle dachten ja immer, ich sei Marcos Wunschspieler gewesen, er hätte mich nach Trier geholt – aber so war das nicht,“ so Schmitz.

„Als klar war, dass ich Bayreuth verlasse und in Richtung ProA wechseln werde, hatte mein Vater Kontakt zu Wolfgang Esser aufgenommen“, berichtet Schmitz. „Nach mehreren Gesprächen passte das alles für mich, das Projekt Gladiators hatte mich überzeugt, daher entschied ich mich für den Wechsel nach Trier.“

Als es danach schließlich um die Frage ging, wer den neuen Club künftig trainieren werde, seien ihm vier, fünf Namen von möglichen Coaches bekannt gewesen. „Als Marco mich dann anrief und sagte, er werde es, war mir schon klar, dass das mit Sicherheit nicht die lockersten Trainingseinheiten mit ihm werden würden – ich kannte das ja noch aus Bayreuth“, erinnert sich der Aufbauspieler lachend.

Die Zeit in Trier, das betont er zum Schluss nochmal, sie sei eine ganz besondere gewesen: „Ich werde das alles nie vergessen!“

Foto © Sebastian J. Schwarz