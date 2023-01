Bitteres Ende in Gießen : Gladiators: Die große Serie endet beim Bundesliga-Absteiger

Eine echtes Topspiel - und eine tolle Stimmung: Am Ende konnten die Gladiators-Fans in Gießen aber nicht jubeln. Foto: Fastbreak/Birgit Kordel

Gießen Gladiators Trier verlieren in der 2. Basketball-Bundesliga ein hochklassiges Auswärtsspiel in Gießen mit 97:109. Die Entscheidung fällt kurz vor Schluss.

Zwei Traditionsstandorte im deutschen Basketball. Zwei Teams, die aktuell richtig gut drauf sind und die in dieser Saison zu den besten Mannschaften der Pro A zählen. Dazu eine prächtige Stimmung vor über 2000 Zuschauern in der Gießener Osthalle – aber am Ende jubelt der heimstarke Bundesliga-Absteiger Gießen: Mit 109:97 entschieden die 46ers das Spiel für sich, kurz vor Schluss hatten die Gladiators noch in Schlagdistanz gelegen. Die Trierer verpassten damit zum Hinrunden-Ende den achten Sieg in Folge. Bester Gießener Schütze war Jordan Barnes (28 Punkte), bei den Trierern war Parker van Dyke Top­scorer (26 Punkte).

Es war das erste Spiel der Trierer beim alten Bundesliga-Rivalen seit fast zehn Jahren, das erste Aufeinandertreffen in der zweiten Liga. Und es ging mit einem Offensivspektakel los. Die Gladiators starteten mit drei erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen durch Parker van Dyke und (zwei Mal) Garai Zeeb, sie lagen mit 9:7 vorn und behaupteten die Führung auch in den nächsten Minuten – bis die Gießener nach einem 11:0-Lauf zum 31:23 vorn lagen. Das temporeiche, intensive Viertel ging mit 34:29 an die Jobstairs 46ers. Die Trierer trafen zuverlässig aus der Distanz, dafür erlaubten sie sich mehr leichte Fehler. Die Gastgeber übernahmen im zweiten Viertel zwischenzeitlich die Kontrolle, die Römerstrom Gladiators kamen offensiv nun weniger zum Zug. Die Hessen gingen zweistellig in Führung (44:34), die Trierer ließen sich aber nicht abschütteln. Mit einem 54:49 ging es in die Pause – das Spiel erfüllte bis dahin alle hohen Erwartungen. Und auch wenn einige Gießener Fans in Fußballstadion-Manier mal „Sieben Siege - keiner weiß, warum“ in Richtung der Trierer skandierten – da war schon deutlich, dass hier zwei Spitzenteams der Liga gegeneinander spielten.

Die Gießener kamen eher gemächlich in die zweite Halbzeit – aber Trier konnte das nicht nutzen. Jordan Barnes erhöhte mit seinem dritten Dreier auf 67:59. Aber die 46ers rieben sich auf, hatten nun offensiv Probleme. Die Gladiators kamen kurz vor Ende des dritten Viertels bis auf einen Punkt ran (76:75). Die Gladiators vergaben die Chance, wieder in Führung zu gehen. Die Gießener erhöhten nun die Intensität, die Gladiators leisteten sich in dieser Phase mehrere Ballverluste – und schon lagen die 46ers mit neun Punkten vorn, schnell auch wieder zweistellig (92:82). Die Trierer ließen nun auch Punkte an der Freiwurflinie liegen, drei Minuten vor dem Ende lag der Rückstand bei elf Punkten. Die Gladiators gaben nicht auf, sie verkürzen auf 98:93. Aber am Ende beenden die Hessen die Siegesserie der Trierer, die sich aber nicht lange damit belasten sollten. Für die Gladiators geht es bereits am Mittwoch in der Arena weiter – mit dem vorgezogenen Heimspiel gegen den Spitzenclub Rasta Vechta (19.30 Uhr).

Gladiators: Monteroso 7, Zeeb 18, van Dyke 26, Hollersbacher 4, Johnson 13, Wenzl 0, Almstedt 5, Painter 4, Isemann 0, Laurent 4, Daniels 16