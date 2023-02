80:97-Pleite in Leverkusen : Gladiators ohne Chance: Ganz schön klein bei den Giganten

Viel zu viele Ballverluste, wenig Wurfglück, zu unkonzentriert – oder kurz und knapp: Die Römerstrom Gladiators Trier erlebten im Auswärtsspiel bei den Bayer Giants Leverkusen einen richtig düsteren Abend.

Leverkusen hatte seit der Niederlage in Trier Anfang Januar nicht mehr verloren – vier Spiele in Folge gewann das Team von Hansi Gnad nach einem massiven personellen Upgrade in den vergangenen Wochen. Für die Trierer war es damals der siebte Sieg in Folge, danach gab es nur noch einen weiteren.