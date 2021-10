Vor seinem 1000. Spiel : Aggy Mock – Masseur, Maskottchen, Legende

Aggy Mock vor seiner zweiten Heimat, der Arena Trier. Foto: TV/Andreas Feichtner

Trier Er gehört zu den berühmtesten Persönlichkeiten im deutschen Basketball: Aggy Mock (62) ist bei den Trierer Gladiators viel mehr als nur Masseur und Betreuer. Warum es ihm egal war, dass viele ihn auslachten und wie er sein großes Jubiläum feiert.

Der Countdown läuft: Der dürre Mann mit dem langen Bart und der Brille schreit es raus in den Fanblock. „Vier! Drei!“ Er trägt eine flatternde Trainingshose, sein T-Shirt verspricht: „Nur Masseure machen Frauen wirklich glücklich“, aber in dieser Auszeit geht’s um mehr als Glück. „Zwei! Eins!“ Und Go: Er spurtet durch die enge Halle am Mäusheckerweg, die Sohle quietscht, 2000 Augen-Paare folgen ihm. Dann setzt er zum Handschlag-Überschlag an, Hände aufs Parkett, abstoßen, abheben. Er landet mehr oder weniger sanft. Die Meute johlt.

So oder ähnlich sieht es aus, das Kurzvideo, das in den Köpfen von vielen Basketball-Fans nicht nur in Trier sicher archiviert ist. Hunderte Mal zu sehen, damals in Trier-Pfalzel, aber auch noch später in der 2003 eröffneteten Arena. Der Mann heißt Axel Mock, aber jeder nennt ihn nur „Aggy“, er ist die große Konstante im Trierer Profi-Basketball seit dem Bundesliga-Aufstieg 1990. Masseur, Maskottchen, Mann für alle Aufgaben. Mock hat seinen Anteil an vielen Siegen, wurde Vize-Europameister, sorgte für einen nächtlichen Feueralarm im Teamhotel. Er fiel mal kopfüber ins Eisbecken, war auch mal Cheftrainer der Profis – und einen Trainer wünscht er sich garantiert nicht zurück. Kurz gesagt: Aggy ist eine Legende, die viel zu erzählen hat. Aber erst einmal vom nahenden Ende.

Warum ab Samstag rückwärts gezählt wird:

Denn der Countdown läuft. Bald zumindest. Am Samstag, wenn die Trierer Gladiatoren zu Hause gegen Nürnberg spielen, steht für ihn das 1000. Pflichtspiel bei den Profi-Basketballern an. „Ab dann wird rückwärts gezählt“, sagt Aggy Mock, ein Karnevalist mit Prinzipien. Das Datum lässt sich noch beeinflussen, je nachdem, wie viele Playoff-Spiele anstehen werden, aber die Schnapszahl ist gesetzt. „Nach 1111 Spielen ist Schluss. Das steht fest auf meiner Agenda. So sieht’s aus.“ Eine Weile bleibt Mock den Gladiators erhalten, die sind vorgewarnt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach mir noch mal einen Deppen wie mich gibt, der in einer Person den kompletten Rotz rockt.“

Keiner, der sich „zwölf Stunden am Tag und sieben Tage die Woche um die Ohren prügelt“, so nennt es der Trierer. Er kann sich längst nicht an alle Einsätze erinnern, weiß aber noch sehr genau, wann er mal nicht konnte. Im letzten Vierteljahrhundert kam das exakt zwei Mal vor. „1997 war ich als Masseur der deutschen Baseball-Nationalmannschaft bei der EM in Paris“, erinnert er sich. „Und 2008 verpasste ich ein Spiel, weil meine Mutter gestorben war.“

Das auffällige „Aggymobil“ war nach drei Jahren hinüber. Mock spart nun auf einen anderen Hingucker. Foto: WILLY SPEICHER

Für immer ein Kind des Trierer Maarviertels – nur ein Kindheitstraum blieb ihm verwehrt:

Der TV Germania Trier, das war schon sein Verein, lange bevor die Basketballer deutschlandweit ein Thema wurden. In den 60ern. „Das war mein Stammverein, ich habe da als Kind geturnt.“ Trier, das war immer Heimat und Liebe zugleich. Das Maarviertel, das ist seine „Hood“, so würden es die Spieler nennen. Da wohnt er, da sind die Stammkneipen, früher hatte er dort auch seine Praxis. Damals hatte er nooch 18-Stunden-Arbeitstage, sagt er, „Vier Stunden Schlaf reichen mir auch heute noch“. Urlaub? Braucht er nicht, hat ihn nie interessiert. Wenn er mal sein Zuhause im Trierer Maarviertel dauerhaft verlassen sollte, dann unfreiwillig, „horizontal, mit den Füßen voran“, so nannte er es mal.

Geturnt hatte Aggy Mock lange nicht. Als er zu Bundesliga-Zeiten mit den Überschlägen anfing, war er schon über 30 Jahre alt. Er erinnert sich gut, wie er auf viele Zuschauer wirkte. „Die Leute haben mich ausgelacht: ‚Schau dir doch mal den Idioten an, ein 35-Jähriger, der wie ein Irrwisch durch die Halle tanzt’, haben sie sich gedacht. Der einen Handstand-Überschlag macht, der auch mal daneben geht. Oder wenn ich den Wischmop als Schaukelpferd benutzt habe. Ich habe ja allen möglichen Schwachsinn fabriziert“, erzählt er: „Da haben sie mich ausgelacht, zuhauf. Aber das war mir Jacke wie Honigkuchenpferd, das hat mich nie interessiert. So lange ich dieses Lachen provoziere und steuere, so lange lache ich am Schluss am Lautesten – so einfach ist das.“ So hätte sich auch die Reaktion im Laufe der Jahre geändert. „Mit der Zeit haben die Leute gemerkt: Hm, der ärgert sich gar nicht, wieso nicht? Dann haben sie begriffen, dass ich einfach so bin. Dass das nicht gespielt ist. Es war mir egal, ob die Leute mich lauthals auslachen.“

Der Grund dafür sei ganz einfach. „Ich bin ein Clown. Am liebsten wäre ich das auch beruflich geworden, das hat leider nicht funktioniert – ich hatte kein Vitamin B, um in eine Schule reinzukommen. Das wäre mein Ding gewesen.“

Er macht fast alles – aber niemals einen Bürojob!

Masseur, das hat er gelernt, damit fing alles an. Aber damit ist Mocks Jobprofil bei den Basketballern extrem unzureichend beschrieben. „Was ich alles gemacht habe? Oh Mann“, sagt er und zählt auf. „Aufbauhelfer, Masseur, Betreuer, Ersatz-Hallenwart, Spieler, Co-Trainer, Cheftrainer ...“ Wie bitte, Cheftrainer? „Ja, für eine Partie“, erinnert er sich, Anfang der 90er. „Das war ein Spiel in der Vorbereitung in Luxemburg, wir mussten morgens um acht Uhr los.“ Zu früh für TVG-Trainer Juri Selikov, zugleich russischer Nationaltrainer. „Er hatte keinen Bock und sagte zu mir: Coach’ du das Spiel, du weißt, wie das geht!“ Nur eines wollte und will er sich „nie ans Bein binden lassen“: „Keine Büroarbeit, niemals!“

Dank Selikov hat Mock auch als einziger Deutscher eine EM-Silbermedaille von 1993 im Trophäenschrank – dafür haben einige deutsche Basketballer eine goldene. Er war Masseur im russischen Team von Selikov, „für lau – die hatten kein Geld nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion“: Das Finale gewann Deutschland mit 71:70 in München, unter anderem mit dem langjährigen Trierer Trainer Henrik Rödl.

Warum ein TBB-Trainer kein Wort mehr mit ihm redete – und das Mocks Sicht auch sehr gut so war:

Die ersten Einsätze bei den Basketballern hatte Mock schon mit Mitte 20, „aber die zähle ich nicht mit, da hatte ich noch keinen Vertrag“. Warum er seit über drei Jahrzehnten die Konstante im Trierer Profi-Basketball ist, egal, ob der Club nun TVG, HerzogTel, TBB hieß oder eben seit 2015 Gladiators heißt? Dafür hat er eine Erklärung. „Ich wäre nicht so lange im Club, wenn ich mit den Trainern nicht klarkommen würde. Das liegt daran, dass ich meinen Job realistisch einschätze: Ich bin ein Diener – und als solchen sehe ich mich auch. Da hat der Kompaniechef auch das Recht, mit mir rumzuplärren. Was soll‘s – das prallt an mir ab.“

In irgendeiner Form seien alle Trainer ähnlich – mit einem sei die Zusammenarbeit aber schwierig gewesen. Oder, so nennt es Mock, „der war neben der Kapp’“ – und meint den Belgier Yves Defraigne, der von 2007 bis 2010 die TBB coachte: „Er kam immer mit Sachen zu mir, wo ich mir dachte: ‚Was ist denn mit dir los?’ Und tobte, wenn es nicht klappte.“ Irgendwann habe er Defraigne dann „richtig Feuer gegeben“. Der wollte daraufhin Aggy Mock rausschmeißen lassen, hatte aber keinen Erfolg: „Danach war halbwegs Ruhe“, erinnert sich Mock: „Er hat halt kein Wort mehr mit mir gesprochen.“

Die haarige Angelegenheit – oder warum Aggy Mock wohl nicht mehr rasiert wird:

Der lange Bart à la ZZ Top ist sein Markenzeichen, eigentlich ist der heilig. Nur drei Mal hat sich Aggy Mock breitschlagen lassen, sich scheren zu lassen – versprochen ist versprochen: „Das war zum einen 1988 noch bei Eintracht Trier, als die Eintracht Deutscher Amateurmeister wurde. Und dann 1998 und 2001 bei den Pokalsiegen der Basketballer – das hatten sie mir abgeschwatzt. Danach habe ich gesagt: Jetzt wird nur noch rasiert, wenn sie Meister werden“, erzählt er – und ergänzt sicherheitshalber: „... Und zwar Deutscher Meister – nicht Zweitliga-Meister.“

„Ich spüre das Alter“ – aber am Samstag wird vielleicht trotzdem gefeiert:

Die Artistik überlässt er längst anderen. Vor 14 Jahren hatte er seine letzten Überschläge gemacht. „Ich bin 62 Jahre alt – und ich spüre das Alter. Es ist jede Menge Stress, vor allem am Spieltag, danach bin ich platt.“ Später noch feiern gehen, wie früher mal, das lässt er bleiben. Vielleicht macht er am Samstag eine Ausnahme, wenn er die 1000 vollmacht. „Ich habe ein paar Freunde in die Lounge eingeladen, aber keine von damals, sondern Leute die nie oder selten Basketball schauen.“ Die Kumpels vom Stammtisch etwa, die Bedienungen, sein Bruder kommt mit Familie – „der hat in seinem Leben vielleicht ein Basketballspiel gesehen, wenn überhaupt.“ Was die Gladiators planen, weiß er nicht. Da lässt er sich gerne überraschen. Die wissen ja jetzt Bescheid: Ab Samstag noch 111 Mal mit Aggy, danach ist finito. „Und die sollen bloß nicht glauben, dass ich mich danach noch mal breitschlagen lasse.“ Der Countdown läuft.

Aggy Mock ...

... war nicht nur Masseur der Trierer Basketballer und der Eintracht (in den 80ern und in der Saison 1994/95), sondern im Lauf der Jahrzehnte auch beim Trierer Eishockey-Zweitligisten, bei CS Grevenmacher, bei den Trierer Cardinals und sieben Jahre bei der deutschen Baseball-Nationalmannschaft.

... ist der größte Fan: Auf jeden Fall hat niemand eine größere Fanartikel-Sammlung im Trierer Basketball: Vor jeder Saison kauft er sich eine kompletten Satz Merchandising-Artikel. „Da ist einiges zusammengekommen. Ich habe das alles eingeschweißt und in großen Kisten“. Auch Wimpel sammelt er. Im Trophäenschrank stehen auch Pokal-Replika der Pokalsiege 1998 und 2001.

... ist seit 2008 doppelt in der Halle zu erleben: Als überlebensgroßes Maskottchen und als reale Person. Auch bei den Gladiators gibt es ein Aggy-Maskottchen, 2,20 Meter groß – das gefällt ihm besser als das alte zu TBB-Zeiten. „Das Problem damals war, dass der Kopf zu originalgetreu war.“ Bei dem Neueren wisse auch jeder, wer gemeint ist. „Aber es ist eine Karikatur, besser als ein original vergrößerter Schädel.“ Mock war damals stinksauer - er wusste nichts von dem Maskottchen, wurde vor vollendete Tatsachen gestellt: „Ich bin dann ins Büro und war auf 180: Ich glaube, es hackt.“

... weckte mal das ganze Teamhotel bei einem Auswärtsspiel – weil er in Bremerhaven um 4.30 Uhr zu heiß duschte: Der Feueralarm ging an, die Hotelgäste wurden evakuiert. „In dem Zimmer war der Rauchmelder zu nah am Bad. Ich war mir keiner Schuld bewusst.“ Auch an andere Anekdoten erinnert er sich: Als ihn 2,15-Meter-Kante Sascha Belostenniy packte und in den Ballwagen aus Metall sperrte. „Da habe ich anderthalb Stunden in der Kiste gesessen – die Spieler hatten ein Schloss draufgemacht.“ Oder er mal übel ausrutschte: „Ich habe mich mal kopfüber mit Klamotten ins Eisbecken gelegt – ich wollte den Hahn zudrehen, bin weggerutscht, und schon lag ich drin.“ Auch über Spieler könnte er so manches erzählen. Macht er aber nicht: „Was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine.“

Immer für einen Spaß zu haben: Axel „Aggy“ Mock im Korb. TV-Foto: Friedemann Vetter Foto: Friedemann Vetter

Axel "Aggy" Mock. Foto: TV/Andreas Feichtner