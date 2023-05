Eintracht Trier Zukunft von Simon Maurer: Hier spricht der SVE-Kapitän

Für den gesamten Verein Eintracht Trier, aber auch ganz persönlich für Kapitän Simon Maurer war es eine ganz schwierige Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest. Der viele Jahre unumstrittene Leader in der Innenverteidigung fand sich zwischenzeitlich plötzlich auf der Ersatzbank wieder. Erst zuletzt kam er wieder von Beginn an zum Zug – und schaffte beim 3:2-Sieg in Kassel das seltene Kunststück eines Tore-Doppelpacks.