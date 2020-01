Silvesterlauf : Katharina Steinruck nach Silvesterlauf-Sieg: „Unwirklich, aber geil“

Trier Katharina Steinruck gewinnt als 13. Deutsche den Frauen-Elitelauf. Vor dem Olympia-Marathon will die Tochter von Katrin Dörre-Heinig und Wolfgang Heinig in Osaka 42,195 Kilometer laufen.

Die Felder im Sparkassen-Elitelauf der Frauen über fünf Kilometer seien immer so stark besetzt, dass es einfach schwer ist, in die Spitze reinzulaufen. Doch vorgenommen hatte sich Steinruck nach einer traumhaften Saison 2019 schon. Auf allen Langstrecken lief die kurz vor der Wiedervereinigung in Leipzig geborene Leichtathletin persönliche Bestzeiten: 32:39 Minuten über zehn Kilometer, 1:12:23 Stunden über 21,1 Kilometer und 2:27:26 Stunden auf der vollen Marathondistanz. Mit dieser Ende Oktober in Frankfurt erzielten Zeit erfüllte Steinruck die internationale Norm für die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Jahr (2:29:30 Stunden). Dass sie die 42,195 Kilometer gut verkraftet hat, bewies sie kurz vor Weihnachten beim Adventslauf in Zell an der Mosel, als sie auf der schweren Fünf-Kilometer-Strecke in 16:39 Minuten siegte.