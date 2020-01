Party im Eventum : Darts-Night in Wittlich: Acht-Euro-Bademäntel und ein Achtungserfolg

Darts-Night in Wittlich: Acht-Euro-Bademäntel und ein Achtungserfolg

Wittlich Gut 1300 Fans kommen zur zweiten Warsteiner-Darts-Night ins Wittlicher Eventum. Sie feiern die Profis Adrian Lewis, Rob Cross, Dimitri van den Bergh und Glen Durrant – und vier Amateur-Spieler aus der Region. Einer von ihnen, Stefan Nilles, schafft eine Überraschung, über die er sich zunächst nicht richtig freuen kann.

Zu fortgeschrittener Stunde gab’s die große Überraschung. Stefan Nilles, der ,Amateur‘-Spieler aus Wittlich, besiegte den Profi-Weltmeister von 2018, Rob Cross. Riesenjubel unter den gut 1300 Dart-Fans im Eventum. „Vor zwei Jahren, bei der UK Open-Qualifikation in Wigan, habe ich erstmals gegen ihn gespielt und knapp verloren. Ihn jetzt zu besiegen, ist natürlich super“, sagte Nilles.

Doch der Euphorie folgte binnen Sekunden die Ernüchterung. Trotz zwei Siegen in seiner Vorrundengruppe mit Cross, Glen Durrant (BDO-Weltmeister von 2019) und Qualifikant Andreas Gradert kam Nilles nicht ins Halbfinale. Wegen eines Fehlers im Ablauf. Das Problem: Das Gruppenspiel zwischen Nilles und Gradert wurde nur über zwei Gewinn-Durchgänge (sogenannte legs) ausgetragen – und nicht wie alle anderen Matches über drei. Ein Lapsus des Callers auf der Bühne (also des Schiedsrichters), durch den Nilles die Chance genommen wurde, dieselbe Anzahl an siegreichen legs zu erreichen wie Cross und Durrant.