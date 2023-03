Fußball-Regionalliga Südwest Eintracht Trier: Suche nach den richtigen Puzzleteilen

Auch in der zweiten vollen Trainingswoche geht für den neuen Coach von Fußball-Regionalligist Eintracht Trier die Suche weiter. Andreas Zimmermann muss nach den in den Spielen und im Training gewonnenen Eindrücken entscheiden, welche Spieler auf welchen Positionen derzeit am hilfreichsten sind, um den drohenden Abstieg noch abzuwenden.