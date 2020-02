Trier Nach TV-Infos bietet der 1. FC Kaiserslautern Eintracht Trier auch fürs Rückspiel das Heimrecht an. Was steckt dahinter? Und wie realisitsch ist es, dass der Vorschlag umgesetzt wird?

Dieser Plan sorgt für Aufsehen. Nach TV-Informationen hat der 1. FC Kaiserslautern Eintracht Trier vorgeschlagen, das Ende März ursprünglich auf dem Betzenberg angesetzte Rückspiel in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zwischen der U 21 der Roten Teufel und dem SVE wie das Hinspiel im Trierer Moselstadion auszutragen.

Wer freiwillig auf sein Heimrecht verzichten will, muss tiefgreifende Gründe dafür haben. Was ist da los? In einem ersten Schriftverkehr hat der FCK offenbar mitgeteilt, nicht im Fritz-Walter-Stadion spielen zu wollen. Oder zu können? Ins Feld geführt wurden nach TV-Informationen die hohe Beanspruchung des Rasens – unter anderem durch das zusätzliche DFB-Pokal-Spiel der Drittliga-Mannschaft gegen Fortuna Düsseldorf – und hohe Kosten durch eine große Zahl von Ordnern, die für die Partie eingesetzt werden müssen.