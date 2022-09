Jason Thayaparan (im Bild rechts neben Claudio Kammerknecht) schwärmt vom Trainingscamp der sri-lankischen Nationalmannschaft in Doha. Mit Stolz trug der 26-Jährige von Eintracht Trier, der am Handgelenk ein Tattoo der Landkarte Sri Lankas samt des Löwens der Nationalflagge hat (Bild unten), in einem Testspiel gegen einen katarischen Zweitligisten das Trikot des Inselstaats (Bild ganz unten). Foto: privat