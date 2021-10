Eintracht Trier : Maurice Roth: „Die Verletzung sitzt noch sehr tief“

Trier Fußball-Oberliga: Maurice Roth hat keine guten Erinnerungen an Triers Gegner Gonsenheim.

Eintracht Trier empfängt im Moselstadion den SV Gonsenheim. Da werden Erinnerungen wach. An die bislang einzige Saisonniederlage des SVE im Hinspiel im Mainzer Stadtteil. Und an den Kreuzbandriss, den Eintracht-Mittelfeldspieler Maurice Roth (Foto: TV-Archiv) dort vor neun Wochen erlitten hatte.

Die Verletzung bestimmt den Alltag des 27-Jährigen, der aus seinem Herzen keine Mördergrube macht: „Es gibt gute und schlechte Tage. Die letzten Wochen war ich wirklich in einem Tief. Ich habe erst mal Abstand und Zeit gebraucht. Jetzt, seit drei bis fünf Tagen, wird es stetig besser.“

2G-Plus: Beim Heimspiel gegen Gonsenehim gilt im Moselstadion erstmals die 2G-Plus-Regel. Damit entfallen die Masken- und Abstandsgebote sowie die Kontakt­erfassung. Es dürfen 75 nicht-immunisierte (getestete) Personen ins Stadion, Kinder unter zwölf Jahren müssen weder geimpft oder genesen noch getestet sein. Karten gibt’s im Online-Vorverkauf oder an einer Tageskasse. ⇥(bl)

Vertrag für Yavuz: Nachwuchstalent Ömer Yavuz erhält bei der Eintracht seinen ersten Vertrag. Der 18-Jährige unterschreibt für zwei Jahre und erhält die Rückennummer 21. Bis zur U 14 spielte er in der Jugend des FC Traben-Trabach. Zur U 15 wechselte der angehende Abi­turient zum JFV Wittlicher Land. Seit der U 17 spielt der im Zentrum flexibel einsetzbare Mittelfeldakteur für die Eintracht.

Nach der erfolgten Operation ist eine stationäre Reha geplant – ein passender Termin dafür ließ sich aber noch nicht finden. Roth denkt mit Schrecken an das Hinspiel in Gonsenheim zurück: „Es wäre wirklich gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht darüber nachdenke. Diese Bilder sind nur schwer aus dem Kopf zu bekommen. Es dauert, um einen solchen Moment zu verdauen. Die Verletzung sitzt wirklich noch sehr tief.“

Wenn die Eintracht an diesem Samstag (14 Uhr) zu Hause auf Wiedergutmachungs-Tour geht, drückt Roth selbstredend die Daumen. Trier will Revanche nehmen für die 1:2-Niederlage damals, die durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit besiegelt wurde.