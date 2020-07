Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Thul nach Salmrohr, Kaluanga forciert Abschied, Rückkehr von Spang scheitert

Trier Abgang zum Nachbarn: Offensiv-Allrounder Hendrik Thul (19) wechselt innerhalb der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar von Eintracht Trier zum FSV Salmrohr.

„Wir hatten ihm ein Angebot gemacht, das hat er abgelehnt“, sagt Eintracht-Sport-Vorstand Horst Brand. Karl-Heinz Kieren, der zweite Vorsitzende und Sportliche Leiter des FSV, hofft, dass sich der in Klausen lebende Thul zu einem Kandidaten für die Startelf entwickeln wird: „Er passt genau zu unsere Philosophie. Wir wollen Talente aus der Region an uns binden und weiterentwickeln.“

Bei der Eintracht ist unterdessen eine Rückholaktion von Christopher Spang gescheitert. 2016 war der Defensivakteur nach Watzenborn gewechselt, zuletzt spielte der 27-Jährige in der Regionalliga Südwest für den FC Gießen. „Wir haben ihm ein sehr attraktives Angebot unterbreitet, das er leider ausgeschlagen hat“ sagt Brand. Eintracht-Trainer Josef Cinar hätte eine Rückkehr Spangs begrüßt. Der SVE sucht genau solch einen Spieler, der in der Innenverteidigung, im defensiven Mittelfeld oder auch auf der rechten Abwehrseite einsetzbar ist. Zudem kann Spang inzwischen mit großer Regionalliga-Erfahrung aufwarten. Statt in Trier hat Spang nun beim Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz einen Vertrag unterzeichnet.