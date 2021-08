Fußball-Oberliga : Finanzen, Kader, Umfeld: Eintracht Trier im Check vor dem Saisonstart

Eintracht Trier in der Saison 2021/22: Juri Amidon, Maurice Roth, Jason Kaluanga, Jason Thayaparan, Simon Maurer, Henk van Schaik, Tim Garnier, Jonas Amberg, Fränz Sinner, Leonel Brodersen (hintere Reihe von links), Teammanager Stefan Fleck, Edis Sinanovic, Felix Fischer, Physiotherapeut Pascal Lex, Physiotherapeut Guido Hartmann, Torwart-Trainer Jochen Pfaff, Trainer Josef Cinar, Co-Trainer Fahrudin Kuduzovic, Betreuerin Alexandra Ziewers, Mannschaftsarzt Friedl Schulz, Ömer Kahyaoglu, Jan Brandscheid (mittlere Reihe von links), Robin Garnier, Sven König, Dominik Kinscher, Denis Wieszolek, Armin Olayo, Tion Thaler, Jens Schneider und Kevin Heinz (vordere Reihe von links). Es fehlt: Christopher Bibaku. Foto: Hans Krämer Foto: TV/Hans Krämer

Trier In den ersten beiden Saisons nach dem Abstieg reichte es sportlich nicht, dann machte die Corona-Pandemie den Ambitionen einen Strich durch die Rechnung: Der Traditionsclub von der Mosel nimmt einen weiteren Anlauf, um in die Regionalliga zurückzukehren. In der Saisonvorschau analysiert der TV die Voraussetzungen.