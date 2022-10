Frauen- und Mädchenfußball : Boom in der Region? – Noch kein Rückenwind von der Insel

Durch die auf mehreren Ebenen erfolgreiche EM in England sollen in Deutschland wieder mehr Mädchen den Weg zum Fußball finden. Foto: picture-alliance/ dpa/Friso Gentsch

Trier/Bitburg Ein Länderspiel zur Fernseh-Primetime, mehr Fans in der Bundesliga und Berichte über örtlich große Zuläufe von interessierten Mädchen in Ballungsräumen: Es tut sich augenscheinlich etwas im Mädchen- und Frauenfußball nach der EM, die viele in ihren Bann gezogen hat. Aber stellen sich tatsächlich überall Effekte ein? Schon eine kleine Stichprobe vor Ort zeigt: (Noch) scheint das nicht der Fall zu sein.