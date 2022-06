Fußball-Oberliga : Heute, 15.30 Uhr: Letzter Akt im Fernduell zwischen Eintracht Trier und Wormatia Worms

Mutiert Robin Garnier (links) im Spiel gegen Wiesbach zum Innenverteidiger? SVE-Coach Josef Cinar muss eine Lücke schließen, der Rotschopf wäre ein Kandidat. Foto: TV/David Schmidt

Trier/Mainz Wer wird am heutigen Samstagnachmittag die Oberliga-Meisterschaft feiern? Wie der SVE im Heimspiel gegen Wiesbach ein Abwehrproblem lösen will, wie mit Zwischenergebnissen des Wormser Spiels umgegangen wird – und welche Hoffnung ein Eifeler in Diensten des Wormatia-Gegners Gonsenheim der Eintracht macht.