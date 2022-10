Eintracht Trier : Warum der Rassismus-Vorwurf schnell aufgeklärt werden muss - und wie die Fußball-Regionalliga sowie die Polizei reagieren

Trier Oliver Reck, Trainer von RW Koblenz, hat nach der Niederlage beim SVE einem Zuschauer Rassismus vorgeworfen. Was wir dazu bisher recherchiert haben und wieso der offene Umgang mit dem Thema wichtig ist. Eine kommentierende Analyse unseres Eintracht-Redakteurs.

Rassismus – ob im Alltag, in der Arbeitswelt oder im Fußball-Stadion – ist ein No Go. Da hat Oliver Reck vollkommen recht. Umso wichtiger wäre es, dass der vom Trainer des FC Rot-Weiss Koblenz nach dem Spiel bei Eintracht Trier bewusst öffentlich erhobene Vorwurf, ein Zuschauer habe einen seiner Spieler rassistisch beleidigt, mit konkreten Fakten unterfüttert wird. Wer wurde beleidigt? Mit welchen Worten? Von wem?