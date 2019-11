Kostenpflichtiger Inhalt: Show und Sport im Eventum : Splitter zur Darts-Night in Wittlich

Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Wittlich Der „Minimiser“: In einem Einlage-Spiel trat Max Hopp im Team mit dem neunjährigen Tim Michels aus Mülheim an der Mosel an (im Bild mit Moderator Sascha Bandermann).

„Es war ein tolles Erlebnis. Aber ich war sehr nervös“, berichtete Michels, der zu Hause eifrig an einer im Hausflur aufgehängten Dartscheibe übt. Michels durfte als Andenken ein Shirt von Max Hopp, Künstlername „The Maximiser“ mitnehmen. Michels wurde so zum großen Minimiser des Abends.

Tanzen, zählen, drücken: Ohne den Einsatz von Gruppen und Vereinen aus der Region wäre bei der Darts-Night nichts gegangen. An der Bühne bedienten Mitglieder des Wittlicher Dartclubs Gäßestrepper zur Unterstützung von „Caller“ John Fowler den Zählcomputer und – ganz wichtig! – den Knopf, um eine geworfene 180 (die mit den drei Pfeilen pro Durchgang am höchsten zu erzielende Punktezahl) musikalisch zu hinterlegen. „Wir sind mit gut 15 Leuten im Einsatz und haben auch beim Aufbau geholfen. Das ist eine tolle Sache“, sagte der zweite Vorsitzende Jürgen Plein.

Foto © Sebastian J. Schwarz.