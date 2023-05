Großer Wettkampf Cornhole in Trier: Wo sich Anfänger mit internationalen Topstars messen können

Ein großer Teil der europäischen Elite und obendrein auch einige mittlerweile als Profis agierende Asse aus Übersee messen sich am Wochenende im Trierer Messepark: Die American Cornhole League (ACL) macht im Rahmen ihrer Europa-Serie an der Mosel Station. Fest in die Organisation eingebunden ist die im Herbst vergangenen Jahres in Trier gegründete Deutsche Cornhole-Organisation (DCO). Sie will das Spiel, bei dem es darum geht, das mit Granulat gefüllte Säckchen auf ein Brett mit einem Loch zu werfen, über die Grenzen der Region hinaus bekannter machen.