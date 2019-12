Trier : Schmökern auf dem Domfreihof

(har) Statt hektisch durch die Fußgängerzone zu hasten, in der City gemütlich lesen. Das ist Ziel der Aktion Stadtlesen. Auf dem Trierer Domfreihof gibt es dabei in diesem Jahr Lesungen, viele bequeme Sitzgelegenheiten und eine große Auswahl an Literatur.