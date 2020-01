Kostenpflichtiger Inhalt: Terrorismus : Ehemalige IS-Kämpferin aus Idar-Oberstein nach Rückkehr festgenommen

Foto: dpa/Christoph Soeder

Koblenz/Idar-Oberstein Eine 29-Jährige aus Idar-Oberstein, die von der Türkei als angebliches IS-Mitglied nach Deutschland abgeschoben wurde, ist am Freitagabend nach ihrer Rückkehr auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Das teilte die für die Terrorismusbekämpfung zuständige Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mit.

Demnach ist die Frau, deren Namen mit Lisa R. angegeben worden ist, am 9. September 2014 gemeinsam mit ihrem nach islamischem Recht verheirateten Ehemann und zwei seiner Schwestern von Idar-Oberstein über die Türkei in ein von der Terrororganisation IS in Syrien kontrollierte Gebiet ein.

Laut Generalstaatsanwaltschaft haben sie sich dort der IS angeschlossen. Während der Ehemann eine militärische Ausbildung absolvierte, habe sich die Frau zunächst in ein „Frauenhaus“ der Organisation begeben. Im Dezember 2014 habe das Paar ihr erstes Kind, einen Sohn, bekommen.

„Während sich der Ehemann auf Seiten des IS an Kampfhandlungen in Nordsyrien beteiligte, unterstützte ihn die Beschuldigte, indem sie sich dem traditionellen Frauenbild des IS unterordnete, den gemeinsamen Haushalt verrichtete und ihm bei seinen Kampfhandlungen zumindest moralische Unterstützung leistete, damit er uneingeschränkt der terroristischen Vereinigung zur Verfügung stehen konnte“, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Zudem habe die Frau von Syrien aus über soziale Medien und Messenger-Dienste die Ideologie des IS nach außen propagiert und dabei die Tötung Andersdenkender durch den IS gerechtfertigt. Dafür habe sie von der Vereinigung Geld erhalten. Anfang des vergangenen Jahres hätten kurdische Kämpfer die Frau festgesetzt und in ein Camp nahe der türkischen Grenze gebracht.

Im Zuge der türkischen Offensive in Nordsyrien sei sie dort von türkischen Kräften aufgegriffen worden. Seitdem saß die Frau zusammen mit ihren drei Kindern, zweijährige Zwillinge und der fünfjährige Sohn, in der Türkei in Abschiebehaft. Bereits vor Weihnachten rechneten die deutschen Behörden mit der Rückkehr der dreifachen Mutter, die laut Generalstaatsanwaltschaft die deutsche Staatsangehörige hat.