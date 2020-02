Kostenpflichtiger Inhalt: Karneval : Wenn die Sonne auf Emmler Jecken trifft

Die Friemen aus Oberemmel haben Gebäck und Glühwein am Straßenrand verteilt. Foto: TV/Christian Kremer

Konz-Oberemmel Hei her, do her! Rund 400 Zug-Teilnehmer feiern mit 5000 Zuschauern in Konz-Oberemmel. Mehrere Gruppen hatten ihre Premiere.

Die Jecken aus dem Konzer Stadtteil Oberemmel haben am Dienstag großes Glück. Kurz bevor ihr großer Fastnachtsumzug um 14.11 Uhr loszieht, kommt noch während sich die 36 teilnehmenden Gruppen positionieren ein Schauer herunter. Doch pustet ein starker Wind die Wolken weg, und die Sonne lacht. So können die 400 Teilnehmer, darunter Oberemmeler, Gruppen aus dem Tälchen, Pellingen, Konz, Wiltingen, Kanzem, Nittel, Trier und Wincheringen. Sie alle präsentieren sich bestens gelaunt. Das ist auch kein Wunder, denn am Straßenrand ist so viel los, wie lange nicht mehr. Der ECC Oberemmel schätzt, dass es rund 5000 Zuschauer sind, die das närrische Treiben bei schönstem Wetter genießen.

Live-Musik liefern die Oberemmeler Winzerkapelle und die Trierer Hofmusikanten. Einen Themenwagen zur Biomüllpolitik des Abfallverbands Region Trier steuert die Hochwaldjugend bei. Eine Manta-Fahrer-Truppe kommt aus Wincheringen, ein Disney-Schloss vom KC Roscheid, eine Sportsbar aus Nittel und die Ahoi-Sister und diverse andere Gruppen aus Wiltingen. Die Zugmoderatoren Reinhard Benzkirch, Ulf Mennekamp, Albrecht Schmitt und Rudolf Beicht stellen die Gruppen an unterschiedlichen Punkten auf der Zugstrecke vor. Sie lassen die Zugteilnehmer zum Teil auch selbst zu Wort kommen. Die meisten nutzen das, wie Silvia Pidancet von den Wiltinger Rebläusen, um ihren Ruf zu intonieren: „Wiltingen – mir senn do!“. Dann setzen sie meist noch ein kräftiges „Oberemmel: Hei her, do her“ hinterher. Besondere Stimmung verbreiten die Garden und Gruppen der Pellinger Kräscherten. Am Moderationspunkt von Ulf Mennekamp setzen sie zu einem Humba Tätärä an und ziehen die Zuschauer mit.

Zum ersten Mal dabei beim Oberemmeler Fastnachtszug: die Spielleut vom Rosenberg hatten das Motto "Oberemmel anno Tubak". Foto: TV/Christian Kremer

Prinz Dirk II. verteilt Kamelle vom Prinzenwagen. Foto: TV/Christian Kremer