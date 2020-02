Karneval : Stubbinixen und Gladiatoren

Wittlich-Wengerohr „Erklingt in Rouhr ein Jubelschall ist endlich wieder Karneval“ unter diesem Motto fand in Wengerohr im voll besetzten Jugend- und Bürgerhaus die erste Kappensitzung der Karnevalsgemeinschaft statt.

Nach dem Einzug des Elferrates tanzte die Jugend- und Prinzengarde in altbewährter Weise zu Ehren des Prinzenpaares Kerstin I. von Sang und Klang (Kerstin Trojan) und Holger I. aus dem Sauerland (Holger Trojan). Überragende Tänze wurden geboten von der „Seniorengarde“, dem Mariechen-Duo, den Belinger Elefanten (Medley aus den vergangenen zehn Jahren), Dance United (Cowboys), No Limits (Best of Eighties) und dem Männerballett als Gladiatoren. Als besondere Gäste wurde das Prinzenpaar aus Piesport, Prinz Daniel I. von Öl und Schrauben, Landgraf zu Enkirch und Prinzessin Melanie I. von Style und Outfit Landgräfin zu Emmel, begrüßt, die das Tanzduo Thomas Dienhardt und Viktoria Lehnert (Westerwaldmeister 2018) und das Männerballett die „Stubbinixen“ mitbrachten.