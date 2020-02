Fastnacht : Mit Kinosketch und der Doof Nuss bei der Sitzung in Lieser

Mit Kinosketch und der Doof Nuss bei der Sitzung in Lieser

Lieser Die KG Spumbaken aus Lieser feiert ihren Sessionshöhepunkt mit der großen Galasitzung.

(red) Die Session der Spumbaken erreichte am Fastnachtsamstag ihren Höhepunkt mit der Galakappensitzung in der sehr gut gefüllten Narhalla in Lieser. Nach Einzug des Prinzenpaares mit dem Elferat samt Prinzengarde, Jugendgarde und der Begrüßung durch den Sitzungspräsidenten startete das Programm. Nach dem Ehrentanz der Prinzengarde folgte ein Vortrag von dem „Fun-Biker“, einem gestressten Mountainbiker, der unvermittelt erste Hilfe leisten muss und vor dem Richter landet. Mit einem Tanz der Jugendgarde ging es weiter im Programm, bevor die wortlose und sensationelle Darbietung „Kinosketch“ zu sehen war.