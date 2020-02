Närrisches Saarschiff in Irsch setzt Segel

Der Elferrat schipperte beim Karnevalsumzug in Irsch mit dem närrischen Saarschiff fröhlich vorneweg. Foto: Herbert Thormeyer

IRSCH Irscher Fastnachtsumzug lockt mit 44 Wagen und Fußgruppen rund 5000 Besucher an.

Wenn der Fastnachtsumzug der Karnevalsgesellschaft Irsch durch den Ort zieht, ist das Dorf dicht. Dicht mit Menschen und von außen abgeriegelt durch Feuerwehr und Polizei. „Sowas wie jetzt in Nordhessen kann bei uns nicht passieren“, da ist sich Klaus Eberhofer von der Zugleitung ganz sicher. In Volksmarsen war ein Autofahrer in feiernde Umzugsbesucher gerast und hatte mehr als 50 Menschen verletzt.