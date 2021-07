Serie Abenteuer in der Region : Abenteuerliche Zeitreise mit Dampflok und Buggis

Niederkorn Im luxemburgischen Minett Park kann man immer sonntags tief in die Industriegeschichte des Landes eintauchen. Mit einer ruckelnden Grubenbahn ist unsere Autorin in eine dunkle Mine gefahren. Ein Geheimtipp für Technikfans – und nichts für schwache Nerven.

Lokschuppen Nr. 6 wummert. Noch bevor ich die Maschine sehen kann, erkenne ich jenes satte, zufriedene Geräusch eines alten Dieselmotors. Plötzlich leuchten die knopfrunden Scheinwerfer der grün-gelb gestreiften Lok auf. Sie zischt ungeduldig. Am Bahnhof scheppert eine Glocke. Die Reisenden, die eben noch ins Gespräch versunken an ihren Bistrotischen saßen, schrecken auf und blicken erwartungsvoll Richtung Schuppen. Es riecht nach Öl und Diesel. Ping, ping, ping macht ein Warn-Signal am Bahnübergang. Dann rollt sie los. Und lässt Geschichte lebendig werden.

Hier im 1873 errichteten Güterbahnhof Fonds-de-Gras wurde einst all das Eisenerz verladen, das die Arbeiter in den umliegenden Minen abbauten. Hier lag eines der wichtigsten Bergbauzentren des Großherzogtums. An den Verladerampen stehen noch heute rostige Loren – Mini-Waggons, die auf luxemburgisch schlicht Buggis heißen. Grubenbahnen zogen die mit Erz beladenen Buggis zum Bahnhof, wo ihr Inhalt von oben in Güterwaggons gekippt wurde, ehe Züge sie zu luxemburgischen, deutschen oder belgischen Eisenhütten brachten. Dieser Bahnhof ist Teil des viele Hektar großen Minett Parks. Ein Gelände, auf dem man so tief in die industrielle Vergangenheit Luxemburgs eintauchen kann wie nirgends sonst. Mehrere Museen zur Bergbaugeschichte kann man hier gratis besichtigen, mit einer Draisine über eine verlassene Bahnstrecke strampeln, die Walzstraße des Belvaler Stahlwerks bewundern, über die Eleganz einer Elektrizitätszentrale von 1903 staunen, im Krämerladen einkaufen und sich zwischen riesigen rostigen Zahnrädern und Teilen monströser Hochöfen winzig klein fühlen.

Info Wissenswertes für den Tagesausflug Für die Zeitreise im Minett Park kann man getrost einen ganzen Sonntag einplanen. Denn neben den vielen Aktivitäten und Museen gibt es für Wanderlustige in der Nähe noch das von Pfaden durchzogene Naturschutzgebiet „Giele Botter“. Und für Geschichtsbegeisterte lohnt sich der kurze Abstecher zum Oppidum auf dem Titelberg, wo eine der bedeutendsten Siedlungen der Treverer lag. Anreise: Entweder man fährt mit dem Auto direkt zum Minett Park, Adresse: Fonds-de-Gras 2 in 4576 Niederkorn oder man reist vom Bahnhof in Petingen mit dem „Train 1900“ an (Tickets gibt es vor Ort). Öffnungszeiten der Museen und Zugverkehr: Vom 1. Mai bis 30. September immer sonntags von 14 bis 18 Uhr, während der Ferien auch an einzelnen Donnerstagen. Gruppen können auch an anderen Wochentagen Fahrten und Führungen buchen. Informationen zu Abfahrtszeiten und Reservierungen: Telefon 00352/26582069 und www.minettpark.lu Preise: Der Besuch des Geländes und der Museen ist kostenlos. Die Fahrt mit der Grubenbahn kostet für Erwachsene sieben Euro, für Kinder 5,50 Euro. Die Fahrt mit dem „Train 1900“ kostet für Erwachsene 14 Euro in der ersten und zehn Euro in der zweiten Klasse. Für Kinder sind es zehn Euro in der ersten und acht Euro in der zweiten Klasse. Kinder unter vier zahlen nichts.

Seit 1955 wird hier nicht mehr unter Tage gearbeitet. 1963 wurde die Bahnlinie aufgegeben. Und doch gäbe es für Eisenbahn-Fans keinen besseren Ort für einen Sonntagsausflug. Denn immer sonntags heizen ehrenamtliche Lokführer den alten Motoren ein. Und zwar wortwörtlich. Gleich mehrere Dampfloks sind im Einsatz.

Apropos: Eine davon soll uns um 15 Uhr ins Bergarbeiterdorf Lasauvage bringen: Die Grubenbahn Minièresbrunn. Ihr Rattern und Fauchen ist schon zu hören. Rauchwolken steigen hinter den Bäumen auf. Mit meinem Mann eile ich vom Bahnhof den Berg hinauf und rechne damit, dass beim Bahnübergang jeden Moment ein Monstrum von rechts über die Straße schießt. Doch stattdessen schieben sich ganz langsam winzige rote Waggons ins Bild, ehe auch die kleine grüne Dampflok hinter den Bäumen auftaucht.

Gilles Schuster sieht aus wie ein Dampflokführer aus einem Bilderbuch für Kinder. Ein bäriger Typ. Dunkle Latzhose, marineblaues Hemd, Berret, Ruß auf den Wangen, Feuer in den Augen. Hochkonzentriert klettert er über die kleine Lok, füllt Wasser nach, wienert den Dampfkessel, legt Holz auf und erklärt einem 15-jährigen Jungen, worauf man achten muss, während die wartenden Passagiere den Dampfwagen bestaunen, der bereits seit 1896 durch Luxemburg tuckert. Seit mehr als zehn Jahren kommt Schuster sonntags in den Minett Park. Wie der Junge hatte auch er mit 15 hier angefangen. Vier Stunden braucht es alleine, bis genug Dampf im Kessel ist, um die kurze Strecke bis zum Mineneingang zu bewältigen.

Zu fünft, darunter drei große Männer, falten wir uns in Wägelchen Nr. 1 gleich hinter der Zugmaschine. Ein lauter, fröhlicher Pfiff, dann rumpelt und ruckelt sie los. Eingehüllt von einer heißen Wolke aus Ruß und Rauch zieht sie uns durch einen Wald, bis links ein Tunnel auftaucht, aus dem eiskalte Luft strömt. Was wohl da in der Dunkelheit auf uns wartet?

Schuster kuppelt die kleine Dampflok ab. Ihren Job übernimmt in der Grube eine ebenfalls antik wirkende Elektro-Lok. Saßen wir eben noch im ersten Waggon, so ist es nun der letzte. Rückwärts ruckeln wir in die Erzmine. Der Tunneleingang wird immer kleiner. Nach wenigen Sekunden verschluckt uns die kalte Dunkelheit. Was bleibt, ist das laute Rattern und Knacken, während der Zug über scheinbar unebene Gleise rollt und uns auf den schmalen, harten Holzbänken durchrüttelt. Blitze durchzucken an der Oberleitung das Dunkel. Raue Felswände gleiten nur wenige Zentimeter neben dem offenen Waggon vorbei. „Hoffentlich lässt hier keiner den Arm aus dem Zug hängen“, denke ich, als der Tunnel sich im fahlen Schein einer Deckenleuchte plötzlich weitet. Rostige Waggons jagen als graue Schemen auf einem Nachbargleis vorüber. „Défense d’uriner (Urinieren verboten). 500 Volt“ kann ich eben noch auf einem Schild lesen, ehe das Dunkel uns erneut verschlingt. Obwohl die Strecke durch den alten Stollen bis ins Bergarbeiterdorf nur 1400 Meter lang ist, dauert die Fahrt eine kleine Ewigkeit. Marie-Josée Schmitz, die mit ihrem Mann und ihrem Sohn mit uns in dem engen Abteil sitzt, wird auf der Rückfahrt berichten, dass eine unserer Mitreisenden Angstzustände bekam. Wer Probleme mit Dunkelheit und engen Räumen hat, sollte auf die Grubenbahn verzichten und lieber gleich den „Train 1900“ nehmen. Schmitz schwärmt von ihrer Anreise mit der großen Dampflok, die Reisende vom Bahnhof Petingen in eleganten Abteilen nach Fonds-de-Gras bringt. Mit ihrem Mann, der einst selbst luxemburgische Loks lenkte, kommt sie gerne in den Minett Park.

Genau wie wir besichtigt die Familie in Lasauvage das Museum Eugène Pesch, wo Exponate aus dem Alltag der Minenarbeiter eine Ahnung davon geben, wie gefährlich die Arbeit war. Bohrer, länger als ein Meter, Sprengkapseln, Dynamit und Schilder, die davor warnen, dass es tödlich wäre, sein Werkzeug falsch zu tragen. Denn an der Decke der niedrigen Tunnels verliefen elektrische Leitungen. Dazu Bilder von Männern und Jungen, die vorm Grubeneingang posieren. Stolz und und ernst ist ihr Blick. Auch den Raum, in dem sie sich umkleideten und ihre Habseligkeiten an Ketten unter die Decke zogen, besichtigen wir.

Gilles Schuster ist Lokführer aus Leidenschaft. Seit mehr als zehn Jahren kümmert er sich im Minett Park freiwillig um eine kleine Dampflok. Foto: Bram de Mos Foto: ZV/Bram de Mos

Im Umkleideraum der Minenarbeiter. Sommerserie Abenteuer in der Region: Der Minett Park bietet die Möglichkeit, tief in die Industriegeschichte Luxemburgs einzutauchen. Hier kann man in einer Schmalspur-Grubenbahn oder einer alten Dampflok fahren, eine alte Elektrizitätszentrale und eine Walzstraße bestaunen und mehrere Museen besuchen. Fotos: Katharina de Mos Foto: TV/Katharina de Mos