Das Leben in Listen Das waren unsere Highlights bei Rock am Ring 2023

Unsere TV-Reporter zwischen Arbeit und Festival-Wahnsinn: Bei Rock am Ring mischten sie sich unter das Partyvolk auf den Zeltplätzen, tanzten im Moshpit und tippten bis in die Nacht hinein ihre Rezensionen zu den größten Rock- und Hip-Hop-Künstlern der Welt. Ein paar Momente sind den Reportern dabei besonders in Erinnerung geblieben. Das sind ihre Highlights vom Nürburgring.