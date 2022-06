Geldautomatensprengung Jünkerath Unbekannte sprengten gegen 02.30 Uhr in Jünkerath im Landkreis Vulkaneifel den Geldautomaten im SB-Bereich der Kreissparkasse an der B410. Durch die Wucht der Detonation flogen Trümmerteile bis auf die gegenüberliegende Straßenseite. Ob und in welcher Höhe Bargeld erbeutet werden konnte, ist noch unklar.