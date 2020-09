Ömer Kahyaoglu, Mittelfeld: Das Kopfballungeheuer. Er hat scheinbar in der Corona-Pause an seinem Kopfballspiel gearbeitet, was er im Testspiel gegen Elversberg II schon gezeigt hat. Jüngst fehlte er einen Tag aufgrund eines Seminars. In der Mannschaft wird jedoch gemunkelt, dass er heimlich am Kopfball-Pendel gearbeitet hat.