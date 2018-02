Helau, schallte es in Heidenburg. 14 Wagen und Fußgruppen zogen am Rosenmonatg durch Gräfinstraße und Kirchstraße. Neben Karnevalsmajestäten und Gardemädchen waren mehrere Gruppen mit selbst gebastelten Kostümen unterwegs - wandelnde Cola-Dosen und Spielkarten brachten buntes Flair in den Zug. weniger

Umzug Heidenburg Schluck Cola gefällig? Beim Rosenmontagsumzug in Heidenburg wird der sogleich von wandelndemn Cola-Flaschen serviert. Die Idee der Zug-Gruppe mit den markanten roten Dosen als Lockenwicklern und die ausgeschenkten Erfrischungen kommen bei den Zuschauern gut an - zumal neben Cola auch noch etwas stärkere Getränke im Sortiment sind. Insgesamt sind an diesen sonnigen Nachmittag 14 Wagen und Fußgruppen unterwegs durch Gräfinstraße und Kirchstraße. weniger

Umzug Heidenburg Schluck Cola gefällig? Beim Rosenmontagsumzug in Heidenburg wird der sogleich von wandelndemn Cola-Flaschen serviert. Die Idee der Zug-Gruppe mit den markanten roten Dosen als Lockenwicklern und die ausgeschenkten Erfrischungen kommen bei den Zuschauern gut an - zumal neben Cola auch noch etwas stärkere Getränke im Sortiment sind. Insgesamt sind an diesen sonnigen Nachmittag 14 Wagen und Fußgruppen unterwegs durch Gräfinstraße und Kirchstraße.

