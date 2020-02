Den Rosenmontag feierten viele Narren beim traditionellen Fastnachtsumzug durch die Stadt Neuerburg. Der Zug mit insgesamt 30 Gruppen sammelte sich am Busbahnhof vor der Verbandsgemeindeverwaltung und der Schule und zog dann über die Bitburger Straße in die Stadt hinein. Der Zug wurde angeführt vom Musikverein Neuerburg?– dem ältesten Verein von ganz Rheinland-Pfalz?– und schlängelten sich durch die engen Gassen am Fuße der Neuerburg und dann in die Fußgängerzone. Dort hielt der Wagen des Stadtprinzenpaars Wolles und Lena und begrüßte die übrigen Teilnehmer mit einem dreifachen „Neuerburg! Helau!“.