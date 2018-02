Party in der Unterwasserwelt: 500 Narren feiern mit dem KV Mandern

Moderator Michael Kasel begrüßt als Meeresgott Neptun verkleidet die Narren in der Manderner Siebenbornhalle. weniger

Moderator Michael Kasel begrüßt als Meeresgott Neptun verkleidet die Narren in der Manderner Siebenbornhalle.

Prominenz in der Bütt: Pastor Kai Georg Quirin (links) und Martin Alten, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kell am See, unterhalten als Don Camillo und Peppone.