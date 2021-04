Platz 8: Larry Page (USA)

Der amerikanische Informatiker und Unternehmer Larry Page arbeitete von 2015-2019 als CEO von Alphabet Inc., der „Mutter“ von Google. Laut Forbes besitzt er ein Vermögen in Höhe von 89,3 Milliarden US-Dollar und ist, nachdem er letztes Jahr aus dem Ranking geflogen ist, wieder in der Liste vertreten.