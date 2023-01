Bei der Clubshow präsentiert die vor 20 Jahren in der Eifel gegründete Band viele Songs des neuen Albums „Die Sonne ist ein Zwergstern“ - aber auch alte Songs wie „Unter uns Darwinfinken“ und Hits wie „Still“ oder „Das Jahr, in dem ich schlief“ werden von den 200 Zuschauern in der ruckzuck ausverkauften Luke gefeiert.