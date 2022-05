Kunst an Hecken und Zäunen: Malaktion für Kinder Auf dem Platz an der Lieser in Wittlich wurde es am Samstag richtig bunt. Bereits am Vormittag malten und bastelten hier rund 60 "Nachwuchskünstler" für den guten Zweck. Dazu eingeladen hatte der Verein "Kunst an Hecken und Zäunen"