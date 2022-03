Schülerinnen und Schüler in Trier bilden Menschenkette für den Frieden Rund 2000 Schülerinnen und Schüler vom Trierer Auguste-Victoria-Gymnasium und dem Max-Planck-Gymnasium beteiligten sich an der Menschenkette in der Innenstadt, um ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine zu setzen.