Fotostrecke Großer Andrang bei Mythos Mosel

Mythos Mosel Die Riesling-Reise Mythos Mosel wird von Weinfreunden regelrecht überlaufen. Zwischen Kesten und Zeltingen-Rachtig haben 30 Weingüter am Wochenende geöffnet. Jedes von ihnen hat bis zu drei Gastbetriebe aus dem Anbaugebiet Mosel zu Gast. Bei idealem Wetter setzte der Betrieb früh ein. Auffallend auch in diesem Jahr: Viele am Wein interessierte junge Leute sind unterwegs. Ein Tag reicht vielen Weinfreunden nicht. Sie können am Sonntag erneut auf die Reise gehen.