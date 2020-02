Hoxel Nachtumzug Bunte Lichter beim Nachtumzug in Hoxel. Hoxel/Morscheid-Riedenburg „Balkan Helau“ hieß es auf der 1,2 Kilometer langen Wegstrecke beim 18. Nachtumzug vom Hoxeler Feuerwehrhaus bis zur Morscheider Grundschule. 32 Wagen und Fußgruppen beteiligten sich daran und umgaben sich mit bunten Scheinwerfern und Lichterketten, die in der Dunkelheit so eine ganz besondere Stimmung erzeugten. Die Teilnehmer kamen teilweise von weit her. Beispielsweise haben sich Wagen aus Bernkastel-Kues, Leiwen, Kappel und Tiefenbach/Landkreis Birkenfeld am Nachtumzug auf dem Balkan beteiligt..