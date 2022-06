Im Eingangsbereich der künftigenTarget World Arena. Seit dem letzten Besuch unserer Zeitung in Landscheid im März hat sich auf der Baustelle einiges getan. Die Lodge mit Hotelzimmern und Seminarräumen für die Jagdschule hat bereits einen Anstrich in Waidmanns-Grün erhalten. Auch die Badezimmer in den 29 Hotelzimmern sind schon fertiggestellt.