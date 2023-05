Fotos So begann das sommerliche Wochenende in Trier

Bei sommerlichen Temperaturen um 25 Grad und herrlichem Sonnenschein zog es am Samstagnachmittag tausende Besucher in die Trierer Innenstadt. Ob einfach nur Bummeln oder zum Shoppen – für viele Sonnenhungrige war das erste schöne Sommerwochenende ein guter Grund, die eigenen vier Wände zu verlassen. In den Palastgarten zog es schon am Mittag die ersten Sonnenanbeter zum Sonnenbad im Grünen. Natürlich durfte die richtige Erfrischung nicht fehlen und so war der Weinstand auf dem Trierer Hauptmarkt ebenfalls ein beliebter Anlaufpunkt. An den Eisdielen der Stadt bildeten sich schon früh lange Schlangen. Besonders beliebt waren fruchtige Sorten wie Ananas, Mango oder Erdbeere sowie das klassische Spaghettieis. Wer etwas sportlicher unterwegs sein aber trotzdem nicht auf eine Abkühlung verzichten wollte, der war mit dem Jetski auf der Mosel unterwegs.